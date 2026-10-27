Galaxy Watch Ultra 2 : Samsung prépare un correctif pour une mesure absente après la course sur piste

Votre séance apparaît bien dans Samsung Health, mais la valeur de VO2 max manque après une course sur piste ? Un propriétaire de Galaxy Watch Ultra 2 a documenté ce comportement, et Samsung a confirmé le problème. Le fabricant prévoit de le corriger dans une future mise à jour de la montre.

Il ne s’agit pas d’une correction déjà disponible que tous les utilisateurs auraient manquée. La réponse du modérateur, publiée le 26 octobre sur Samsung Members, ne donne pas encore de date de diffusion. Le cas a été relayé le lendemain par Android Authority.

La course sur piste échoue là où la course extérieure fonctionne

Dans le signalement original sur Samsung Members, l’utilisateur explique que sa montre calcule normalement la VO2 max avec le mode course habituel. Il partage en revanche deux séances effectuées en mode course sur piste pour lesquelles la valeur n’apparaît pas.

Le message d’erreur évoque des conditions de durée, de vitesse ou de réception GPS. Le propriétaire affirme pourtant avoir couru plus de dix minutes avec un bon signal et fournit des captures de ses activités. Cette opposition entre les deux modes est ce qui rend son témoignage plus précis qu’une simple plainte sur une mesure absente.

En réponse, le modérateur Samsung Health indique que le service compétent a confirmé le symptôme et qu’une mise à jour du logiciel de la montre doit le résoudre. La marque ne publie pas, dans ce fil, d’explication technique détaillée du défaut.

Le problème documenté porte sur l’apparition d’un indicateur après un type de séance. Il ne démontre pas une disparition générale du suivi sportif, une panne systématique du GPS ou une défaillance de toutes les Galaxy Watch Ultra 2.

Cette distinction compte avant d’effacer les données ou de réinitialiser la montre. Si le reste de la séance a été enregistré, conservez cet enregistrement et les captures du message. Ils permettent de décrire le cas à l’assistance, au lieu de supprimer les éléments utiles pour le comparer au problème reconnu.

Il ne faut pas non plus interpréter un champ vide comme une brusque baisse de sa condition physique. Ici, Samsung reconnaît un comportement logiciel. L’absence de calcul et une valeur réellement calculée sont deux situations différentes.

Le correctif annoncé n’a pas encore de calendrier

À ce stade, aucun numéro de version ni date précise n’accompagne la réponse officielle. La fréquence du problème et son périmètre géographique ne sont pas établis non plus : un fil coréen ne suffit pas à annoncer que toutes les montres françaises sont touchées.

Si vous rencontrez le même symptôme, conservez le nom du mode, la version de la montre et le texte de l’erreur. Samsung promet une correction, mais la prochaine étape vérifiable sera sa mention dans les notes d’une version identifiée. La réponse publiée ne permet pas encore de donner ce numéro.