Find Hub prépare des lieux sans alerte pour les objets laissés volontairement à la maison

Une alerte pour un sac oublié est utile. La même alerte lorsque vous laissez volontairement vos affaires à la maison l’est beaucoup moins. Google prépare dans Find Hub des réglages destinés à faire cette différence, avec des lieux où les rappels d’oubli pourraient être désactivés.

Ces précisions ont été repérées le 27 octobre par AssembleDebug et Android Authority dans le code de Find Hub 3.1.787-04. Elles décrivent une fonction en préparation : ce ne sont pas des commandes que nous pouvons annoncer disponibles dès maintenant sur tous les téléphones français.

Une exception pour la maison, sans couper toutes les alertes

Les éléments relevés dans l’application prévoient des zones d’exclusion. L’utilisateur pourrait y éviter les notifications lorsqu’un appareil ou un objet reste sur place. Le code distingue une exception générale pour les appareils d’une exception limitée à un objet précis.

La différence est utile dans un foyer où tous les accessoires n’ont pas le même rôle. Vous pourriez vouloir garder un rappel pour un sac de travail, mais pas pour un casque laissé au domicile. L’intérêt du réglage serait de conserver les alertes pertinentes sans avoir à supprimer toute la fonction pour faire taire celles qui gênent.

Google peut encore modifier ces commandes et les accessoires concernés avant une diffusion publique. Les libellés découverts ne décrivent pas une interface finale que Menow aurait pu essayer.

Changer de téléphone pourrait devenir moins pénible

L’analyse révèle également un transfert des réglages de notification vers un autre appareil. Cela répondrait à une difficulté simple : les rappels doivent arriver sur le téléphone que vous emportez réellement, pas sur un ancien mobile resté dans un tiroir.

Il faut distinguer ce transfert des réglages d’un transfert de propriété du traceur. Les textes repérés parlent du terminal qui reçoit les alertes et de celui que la balise peut faire sonner. Ils ne démontrent pas une nouvelle méthode générale pour donner un accessoire à quelqu’un d’autre.

Des commandes associées permettraient aussi de choisir le téléphone à faire sonner depuis une balise compatible. Là encore, la présence d’un libellé dans l’application ne garantit ni son activation immédiate ni sa compatibilité avec tous les traceurs du marché.

Ces options ne sont pas encore annoncées pour tous les comptes

Google avait inscrit les rappels d’oubli dans les nouveautés de Play services 26.41 du 19 octobre. Nous avions détaillé cette première annonce sur Menow. Le nouvel élément porte ici sur les exceptions par lieu et la gestion des appareils qui reçoivent les alertes, pas sur une seconde annonce du même rappel.

L’analyse ne donne ni calendrier complet pour les comptes français ni liste définitive d’accessoires compatibles. Si vous choisissez une balise aujourd’hui, basez votre achat sur ses fonctions déjà disponibles : ces exceptions par lieu restent, pour l’instant, une piste documentée dans le code.