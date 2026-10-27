HomePod 27.2 améliore l’audio du Mac : les modèles compatibles à connaître

Un HomePod peut désormais servir de sortie audio par défaut à un Mac compatible, avec une liaison pensée pour réduire le décalage sonore. La mise à jour HomePod 27.2, sortie le 26 octobre, apporte cette possibilité au HomePod de deuxième génération. Le HomePod mini 2 est également compatible ; son lancement commercial est prévu le 30 octobre. Le Mac doit, lui, prendre en charge le Wi-Fi 6E ou une norme plus récente.

La fonction avait été annoncée le 13 octobre ; elle n’est donc pas une découverte de dernière minute. Sa disponibilité avec la version 27.2 et une prise en main publiée le 27 octobre permettent désormais de préciser ce qu’elle change à l’usage, au-delà d’une simple diffusion de musique par AirPlay.

Le décalage sonore comptait surtout pour les sons en temps réel

Envoyer de la musique vers une enceinte sans fil ne pose pas les mêmes exigences que jouer d’un instrument virtuel ou tenir une conversation. Pour une vidéo, une synchronisation peut être prévue entre l’image et le son. Dans un échange en direct ou au moment d’appuyer sur une touche, le délai entre l’action et le résultat devient beaucoup plus sensible.

La démonstration de 9to5Mac montre l’intérêt de la nouvelle liaison pour ces usages sur le matériel compatible. Son auteur compare notamment le comportement de différentes générations de HomePod dans Logic Pro. Menow n’a pas effectué cette mesure et aucun délai chiffré universel n’est établi ici.

L’enjeu est de rendre l’enceinte plus adaptée au rôle de haut-parleur principal du Mac, y compris pour les sons du système. Le bénéfice attendu porte donc sur la réactivité, et non sur une transformation annoncée de la qualité sonore de chaque morceau.

La compatibilité dépend aussi du Wi-Fi intégré au Mac

Le guide officiel d’Apple pour HomePod 27.2 confirme la compatibilité du HomePod de deuxième génération et du HomePod mini 2, seuls ou réunis en paire stéréo. Les HomePod et HomePod mini de première génération ne figurent pas dans cette liste pour la nouvelle sortie audio par défaut du Mac.

L’autre condition concerne le matériel du Mac : il doit disposer du Wi-Fi 6E ou ultérieur. Tous les ordinateurs à puce Apple ne satisfont pas ce critère. Les premières générations M1, notamment, ne doivent pas être considérées compatibles simplement parce qu’elles utilisent Apple Silicon.

La norme citée se rapporte au Mac, pas à une obligation d’acheter un routeur Wi-Fi 6E. Le fonctionnement décrit ne permet donc pas de rendre un Mac incompatible éligible en remplaçant seulement la box Internet. Avant d’envisager une paire d’enceintes pour son bureau, la référence exacte de l’ordinateur est le premier élément à vérifier.

La sortie audio du Mac est indépendante du surround Apple TV

Cette nouvelle utilisation peut fonctionner avec une enceinte ou une paire stéréo. Elle ne doit pas être confondue avec l’installation surround à quatre HomePod pour Apple TV 4K, qui répond à d’autres conditions. Le nombre d’appareils et le rôle de la machine qui leur envoie le son sont différents.

La version 27.2 apporte également des fonctions comme le verrouillage des commandes tactiles, déjà présenté sur Menow. Leur compatibilité ne peut pas être utilisée comme raccourci pour celle de l’audio Mac : recevoir une même version logicielle ne donne pas automatiquement accès à toutes ses nouveautés.

Un Mac M1 accompagné d’une box récente conserve ainsi sa limite matérielle. À l’inverse, un Mac équipé du Wi-Fi 6E peut satisfaire cette condition sans imposer le remplacement du routeur. Pour cet usage précis, la fiche du Mac compte davantage que le nom de l’abonnement Internet.