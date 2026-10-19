Apple TV 4K : quatre HomePod pour le son surround, mais votre installation est-elle compatible ?

Avant d’ajouter deux HomePod derrière le canapé, relevez les références de l’installation actuelle. Pour le système surround annoncé avec la nouvelle Apple TV 4K, le nombre d’enceintes ne suffit pas. Apple impose des générations précises, aussi bien pour le boîtier que pour les haut-parleurs.

Cette configuration a été présentée le 13 octobre, avec une commercialisation du nouveau boîtier annoncée pour le 13 novembre 2026. Il s’agit donc de préparer une installation compatible, et non de rapporter un essai déjà réalisé dans notre salon.

À quatre enceintes, l’Apple TV 4K doit être de quatrième génération

Dans les conditions de son annonce française, Apple réserve le home cinéma à quatre enceintes à l’Apple TV 4K de quatrième génération, avec la dernière version du système. Une Apple TV 4K plus ancienne ne répond pas à cette condition, même si elle assure déjà la lecture de vos films.

La génération exacte du boîtier est donc la première information à noter. Le seul nom Apple TV 4K ne suffit pas à identifier le matériel : il désigne plusieurs générations. Faites cette vérification avant d’établir votre liste d’achats ou de compter sur une simple mise à jour.

Vérifiez les HomePod de chaque paire avant et arrière

La configuration annoncée utilise quatre HomePod de deuxième génération ou HomePod mini 2, organisés en une paire avant et une paire arrière. Les deux enceintes de chaque paire doivent être du même type. La présentation montre notamment deux grands HomePod à l’avant et deux mini à l’arrière.

Les premiers HomePod mini ne figurent pas dans cette liste, pas plus que le HomePod d’origine. Si vous avez acheté vos enceintes il y a plusieurs années, ne déduisez pas leur compatibilité de leur apparence ou du fait qu’elles fonctionnent toujours parfaitement.

La page française de l’Apple TV 4K présente ce fonctionnement à quatre enceintes et le calibrage automatique associé. Elle ne transforme pas pour autant toutes les combinaisons de produits HomePod en système surround équivalent.

Quatre emplacements et quatre alimentations à prévoir

Une fois la compatibilité établie, faites un inventaire simple : boîtier conservé ou remplacé, modèle exact des enceintes avant, modèle exact des enceintes arrière. Vous pourrez alors identifier ce qu’il manque vraiment, sans acheter deux appareils qui laisseraient encore une paire incompatible.

Regardez aussi où chaque enceinte pourra être installée et alimentée. Un salon ouvert, un passage derrière le canapé ou l’absence de prise peuvent rendre le projet moins pratique que sur une image de présentation. Placez les quatre enceintes sur un croquis, puis vérifiez les prises et les passages à laisser libres. Vous repérerez les contraintes que les seules caractéristiques techniques ne montrent pas.

La compatibilité matérielle reste une condition d’accès, pas une mesure du résultat acoustique chez vous. Sans essai dans votre pièce, il serait prématuré de promettre un gain précis par rapport à votre installation actuelle. Gardez donc vos références et votre inventaire : ils seront plus utiles qu’une liste d’enceintes fondée uniquement sur leur nombre.