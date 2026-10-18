RTX 5090 : Nvidia dément l’arrêt de sa carte graphique haut de gamme

Nvidia répond aux rumeurs sur la RTX 5090 : la carte n’a pas été arrêtée et les livraisons doivent continuer. Jeff Fisher l’a affirmé à la presse à Taipei, dans des propos rapportés le 16 octobre. Le dirigeant reconnaît toutefois des contraintes de capacité. Pour les joueurs français, la réponse lève l’incertitude sur un abandon déclaré du produit, sans promettre un retour immédiat des stocks.

Jeff Fisher affirme que les livraisons continuent

Le média taïwanais 4Gamers rapporte les propos recueillis après l’événement « RTX Spark Launch Party: Taipei ». Jeff Fisher explique que la puce de la RTX 5090 existe sous d’autres déclinaisons, tout en maintenant que la carte n’a pas été abandonnée et doit continuer à être expédiée.

La publication originale est datée du 16 octobre à 21 heures à Taipei, soit 15 heures en France métropolitaine. Les reprises internationales du 17 octobre, dont celle de Wccftech, interviennent après cette déclaration. Le fait nouveau est donc la réponse attribuée à Nvidia, pas une deuxième annonce d’arrêt de fabrication.

Nvidia dément la fin de la RTX 5090, sans nier les contraintes de capacité. Les deux éléments font partie du même message. Garder seulement le premier donnerait une image trop rassurante de la disponibilité ; garder seulement le second ferait passer une tension de production pour un retrait confirmé.

La réponse de Nvidia contredit la rumeur d’un arrêt de production

Menow avait détaillé le 14 octobre les informations non confirmées sur un arrêt de production. Elles évoquaient notamment une priorité donnée aux cartes professionnelles utilisant des puces de la même famille. L’article signalait alors l’absence de confirmation officielle.

La réponse de Jeff Fisher apporte désormais une déclaration explicite dans l’autre sens. Elle ne permet pas de valider toutes les hypothèses circulant sur la répartition des puces entre GeForce et modèles professionnels. Elle contredit en revanche l’hypothèse d’un abandon définitif de la RTX 5090.

Continuer à livrer ne garantit ni le stock ni le prix

Une carte peut rester au catalogue et recevoir de nouveaux arrivages tout en demeurant difficile à acheter. Chez le revendeur, la disponibilité dépend encore du volume reçu, de sa répartition et des commandes déjà en attente. Le maintien des livraisons ne donne pas ces quantités.

Aucun calendrier de réapprovisionnement français n’accompagne la déclaration. Elle n’annonce pas non plus un nouveau tarif en euros ni une baisse générale des prix. Pour un achat, une mention de disponibilité chez le vendeur et son délai concret restent plus utiles qu’une déduction tirée du seul démenti.

L’incertitude se déplace : Nvidia dit poursuivre les livraisons, tandis que les quantités et les délais restent à connaître. C’est cette disponibilité concrète qui compte désormais pour un acheteur français.