ONLYOFFICE 10.0 : cette alternative gratuite à Microsoft Office ajoute une IA pour vos documents

Un PDF à résumer, un tableau à nettoyer, une présentation à préparer à partir de notes : ONLYOFFICE 10.0 rapproche ces tâches du logiciel où les fichiers sont déjà ouverts. Sa version pour ordinateur, annoncée le 13 octobre, regroupe l’IA dans un module séparé, actuellement en bêta. La suite Desktop Editors reste gratuite ; le coût et le traitement des données par l’IA dépendent en revanche du modèle et du service choisis.

L’assistant peut reconnaître les tableaux et les titres d’un fichier

Avec ses nouveaux outils, ONLYOFFICE veut éviter de détacher chaque demande du fichier sur lequel vous travaillez. Dans une présentation publiée le 16 octobre, l’éditeur explique que ses AI Tools peuvent reconnaître des éléments comme les titres, les tableaux ou les champs. Ce sont des explications sur les fonctions de la version 10.0, déjà sortie, plutôt qu’une nouvelle mise à jour.

L’intérêt est facile à comprendre sur un fichier un peu long. Copier un paragraphe dans un chatbot détache ce passage du reste du document. Un outil qui travaille à l’intérieur du fichier peut, en principe, conserver davantage de contexte pour une demande de résumé ou de réécriture. La qualité du résultat reste liée au modèle utilisé et au contenu qu’il reçoit.

Pour l’utilisateur, cela invite à formuler une demande ciblée : résumer une section, expliquer une formule, préparer un plan de présentation. Plus la tâche est précise, plus il est simple de comparer le résultat avec le fichier d’origine. Nous n’avons pas réalisé de test pratique de cette version.

L’IA s’installe à part et peut être retirée

Selon l’annonce de Desktop Editors 10.0, le module IA n’est pas préinstallé. Depuis l’écran d’accueil, les entrées AI Chat ou AI Tools proposent son installation. L’utilisateur doit accepter cette étape ; une commande de désinstallation figure ensuite dans les réglages.

Ce choix laisse deux usages possibles de la même suite. On peut continuer à ouvrir et modifier ses documents sans activer l’assistant, ou ajouter le module pour les tâches répétitives. Le statut bêta mérite d’être gardé en tête avant d’intégrer ces fonctions à un travail où chaque modification doit être reproductible.

Tableaux, présentations et PDF ne demandent pas la même vérification

La version 10.0 propose des actions adaptées aux types de fichiers. Sur un document texte, l’IA peut aider à reformuler ou traduire. Dans un tableau, les demandes portent notamment sur l’analyse, le nettoyage des données ou la détection d’erreurs de formule. Pour une présentation, elle peut préparer des diapositives et des notes.

Chaque résultat demande sa propre vérification. Une traduction se relit phrase par phrase ; une formule se vérifie sur les cellules auxquelles elle se réfère ; un résumé de PDF doit conserver les conditions et exceptions du texte initial. Une synthèse fluide peut être inutilisable si elle omet la réserve qui change le sens d’un contrat ou d’un rapport.

Dans un contexte professionnel, conservez donc une copie du document source avant de demander des transformations importantes. Vous pourrez contrôler les chiffres, les noms et la structure sans avoir à reconstituer ce qui a été modifié.

Une suite gratuite ne rend pas tous les modèles IA gratuits

La page de Desktop Editors indique une utilisation gratuite à titre personnel comme professionnel, sur Windows, macOS et Linux. Cette gratuité concerne l’application bureautique. Un service d’IA distant peut appliquer sa propre facturation : il faut regarder le fournisseur configuré plutôt que déduire le coût de l’assistant du prix du logiciel.

ONLYOFFICE distingue aussi clairement son offre Cloud. Dans ses explications du 15 octobre, l’éditeur décrit un paiement à l’usage via un portefeuille et OpenRouter, avec des frais de service. Les clés API personnelles restent utilisables dans Desktop Editors. Ces modes d’accès ne doivent donc pas être confondus au moment de choisir où travailler.

Un modèle local change l’endroit où vos documents sont analysés

Desktop Editors permet également d’utiliser des modèles locaux avec Ollama ou LM Studio. Dans cette configuration, le calcul peut rester sur l’ordinateur au lieu de passer par un fournisseur distant. Le matériel disponible, le modèle choisi et la configuration réseau deviennent alors des critères importants.

Pour des dossiers internes, commencez par identifier le moteur réellement sélectionné. Le nom ONLYOFFICE dans la fenêtre ne dit pas, à lui seul, où l’analyse sera exécutée. C’est ce réglage qui permet de choisir entre un service distant et un traitement local, puis d’évaluer le résultat avec les mêmes exigences que le reste du travail bureautique.