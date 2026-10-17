Googlebook moins chers : ce que les projets Dougie et Bandit laissent entrevoir

Des ordinateurs Googlebook à processeur Snapdragon pourraient élargir leur offre au-delà des modèles les plus coûteux. Des développements baptisés Dougie et Bandit, repérés dans Chromium Gerrit, donnent des indices sur une nouvelle plateforme matérielle. Ils ne fournissent encore ni prix de vente, ni gamme commerciale, ni calendrier français.

Dougie désigne une plateforme, Bandit une première déclinaison

Chrome Unboxed a décrit ces développements le 15 octobre, à partir d’un ensemble de contributions techniques. Dougie correspond à une famille de cartes ; Bandit apparaît comme une variante en cours de développement.

Ces noms de code ne sont pas des noms de produits destinés au public. Ils permettent de suivre le travail des ingénieurs avant une éventuelle commercialisation. Plusieurs machines peuvent partager une plateforme, et certaines configurations expérimentales peuvent ne jamais devenir des ordinateurs vendus.

Le stockage eMMC suggère une recherche de prix plus accessibles

Parmi les éléments relevés figure une prise en charge de plusieurs types de stockage, dont l’eMMC, aux côtés de l’UFS et du PCIe/NVMe. La présence d’options différentes rend possible une gamme de configurations plus large. Elle ne signifie pas que tous les appareils issus de Dougie utiliseront le stockage le moins rapide.

Le recours possible à l’eMMC contribue à l’hypothèse d’ordinateurs moins chers. Pour un acheteur, ce choix doit cependant être examiné avec la capacité et les performances de la machine complète. Un prix réduit peut être intéressant pour la navigation et des tâches légères sans convenir à tous les besoins de stockage et de travail local.

Les indices techniques ne fixent pas encore le prix des ordinateurs

L’identité commerciale exacte du processeur reste incertaine. Les pistes évoquées autour de Snapdragon X2 Plus ou de la série C ne constituent pas une nomenclature définitive de la future gamme. De même, un positionnement de puce destiné à des ordinateurs abordables ne fixe pas le prix final d’un portable.

Il serait donc prématuré d’annoncer un Googlebook à 300 dollars ou de convertir ce montant en prix français. L’écran, la mémoire, le stockage et la distribution participent aussi au tarif d’une machine. Dougie permet de suivre une piste de développement avant de disposer d’une offre à comparer.

Pour la France, il manque encore les modèles et leur disponibilité

La reprise japonaise de cette piste le 17 octobre ne correspond pas à une nouvelle annonce : les découvertes étaient déjà publiées le 15. Ce dossier suit donc un développement matériel, sans le présenter comme une sortie du jour. Aucun lancement français ou européen n’est établi par ces seules contributions.

Les informations sur le Lenovo Googlebook 15 concernent un autre ensemble d’indices et ne doivent pas servir à attribuer ses caractéristiques à Bandit. Pour comparer de futurs modèles abordables, les éléments décisifs seront leurs fiches officielles, leur prix local et les services réellement disponibles en France.