Windows 11 : Project Odeon teste des Paramètres séparés, sans remplacer l’application actuelle

Une seconde application ressemblant aux Paramètres de Windows 11 peut cohabiter avec l’originale dans un environnement de test. Baptisée Project Odeon, elle a été examinée par Windows Latest après son repérage sur le Microsoft Store. Cette expérimentation pourrait éclairer l’évolution des réglages de Windows, mais Microsoft n’a annoncé ni remplacement public des Paramètres ni date de suppression du Panneau de configuration.

Deux applications de réglages qui fonctionnent côte à côte

Dans son examen de Project Odeon, Windows Latest identifie le paquet Microsoft.ProjectOdeon, en version 1.0.9.0, attribué à Microsoft Corporation. Son installation sur la machine Insider utilisée par le média n’a pas supprimé les Paramètres intégrés à Windows.

L’application lit certaines informations du PC, mais le journaliste rapporte aussi des différences dans les données affichées par les deux interfaces. Ce comportement invite à la considérer comme un outil expérimental, pas comme une version plus récente à installer pour corriger son ordinateur.

Un mode de démonstration évite de modifier le système

Odeon comprend un mode de prévisualisation isolé qui s’appuie sur un compte et des informations fictifs. Il permet d’afficher des composants de l’interface sans appliquer les réglages au système. Les caractéristiques de la machine qui y apparaissent ne doivent donc pas être prises pour celles d’un nouveau PC Microsoft.

Les développeurs peuvent ainsi examiner les écrans et leurs interactions sans dépendre des réglages d’une machine réelle. Elle explique aussi pourquoi certaines captures peuvent ressembler à une future interface complète alors qu’elles présentent un scénario de développement.

Des réglages mis à jour sans attendre une nouvelle version de Windows ?

Distribuer des éléments de Paramètres sous forme d’application ouvrirait la possibilité de les faire évoluer séparément d’une grosse mise à jour de Windows. Une correction d’interface pourrait ainsi suivre un calendrier différent de celui du système. C’est une perspective technique, pas un engagement de Microsoft sur le devenir d’Odeon.

Les fichiers observés suggèrent également des composants spécialisés et des outils auxiliaires pour certaines opérations système. Ils ne démontrent pas que tous les réglages seront déplacés dans une seule application du Store. Pour l’instant, le Panneau de configuration reste distinct de cette expérimentation : aucune échéance nouvelle ne découle de la découverte.

Sur un PC utilisé au quotidien, il n’y a donc pas de migration à effectuer. L’intérêt de Project Odeon est de montrer comment Microsoft explore une autre organisation de ses interfaces, sans confondre un test de développement avec une fonction livrée à tous les utilisateurs de Windows 11.