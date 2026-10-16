Willow : ce que signifient les « 40 fois moins d’erreurs » annoncées par Google

À l’occasion de la publication de ses travaux dans Science, Google détaille une expérience sur Willow qui rend plus fiable la préparation d’une ressource nécessaire à certains calculs quantiques. L’équipe annonce environ 40 fois moins d’erreurs pour cette étape, grâce à une méthode appelée « magic state cultivation ». Le gain concerne ces états préparés, pas une multiplication par 40 de la vitesse de l’ordinateur. Son intérêt est de réduire le travail nécessaire avant les calculs utiles.

Le facteur 40 mesure moins d’erreurs, pas plus de vitesse

Dans une publication du 15 octobre, les chercheurs Emma Rosenfeld et Craig Gidney décrivent une démonstration de magic state cultivation sur Willow. Google indique une réduction des erreurs d’environ 40 fois par rapport à des états non soumis à ce procédé.

Le chiffre porte donc sur une comparaison expérimentale déterminée. Il ne signifie pas que Willow termine tous les programmes 40 fois plus vite, qu’il possède 40 fois plus de qubits ou que toute erreur a disparu. Pour comprendre l’avancée, il faut regarder le rôle de la préparation dans les opérations que la machine doit ensuite effectuer.

À quoi servent ces « états magiques » ?

Pour enchaîner un programme utile, un ordinateur quantique doit exécuter les opérations nécessaires avec assez de fiabilité. Les chercheurs appellent « états magiques » des ressources préparées pour permettre certaines de ces opérations.

Préparer ces ressources peut occuper une grande partie du travail d’une machine corrigée d’erreurs. De plus, une fois un de ces états utilisé pour l’opération prévue, on ne le réemploie pas simplement à l’identique. Pouvoir en préparer de meilleurs avec moins de ressources représente donc un problème pratique à résoudre, avant même d’exécuter un long programme.

Des contrôles éliminent les préparations défaillantes

La cultivation part d’un état bruité, puis applique une série coordonnée de mesures pour repérer les erreurs et retirer les tentatives défaillantes. Google décrit ce processus comme un filtrage. Les résultats ne viennent pas d’apparaître : une prépublication scientifique est accessible depuis le 15 décembre 2025. L’actualité du 15 octobre 2026 est leur publication dans Science et la présentation de Google.

L’équipe rapporte également une fidélité logique de 99,99 % pour les états T obtenus. La prépublication précise que 8 % des tentatives sont conservées dans ce résultat. Le filtrage a donc aussi un coût : toutes les préparations ne sont pas utilisées. Cette valeur de fidélité caractérise la préparation étudiée : elle ne devient pas le taux de réussite garanti d’un logiciel complet. Un programme enchaîne des opérations et mobilise d’autres composants ; améliorer une ressource nécessaire ne revient pas à valider toute la machine.

La méthode doit encore faire ses preuves à plus grande échelle

Google présente ce travail comme une étape vers un ordinateur quantique utile et corrigé d’erreurs. L’entreprise indique elle-même que la méthode doit encore être démontrée à une échelle plus grande et que des difficultés techniques subsistent. Le résultat expérimental ne constitue donc pas l’annonce d’un service capable de résoudre immédiatement tous les problèmes hors de portée d’un PC.

L’intérêt de cette avancée est plus précis : réduire le coût d’une ressource dont certains calculs auront besoin. Le nombre de qubits reste une information sur une machine, mais il ne dit pas seul quelle part peut être consacrée au calcul utile après les opérations de préparation et de correction. C’est sur ce point que l’expérience de Willow apporte un résultat à examiner.