Edge prépare des mises à jour sans interrompre votre travail : ce que montre le prototype

Relancer le navigateur au milieu d’un formulaire reste une bonne raison de repousser une mise à jour. Microsoft montre une autre voie pour Edge : basculer vers une version plus récente pendant que le travail continue. Ce prototype n’est pas encore distribué au public. Il faut aussi le distinguer de l’option déjà proposée qui redémarre Edge quand l’ordinateur est inactif.

Le prototype garde le formulaire ouvert pendant la mise à jour

Dans son billet du 15 octobre, Microsoft décrit le passage du navigateur, de ses processus et des onglets vers une version plus récente sans demander à l’utilisateur d’arrêter son activité. La démonstration utilise un formulaire conservé à l’écran pendant l’opération.

Télécharger la nouvelle version n’est qu’une partie du travail. Il faut ensuite faire basculer les processus du navigateur et les onglets sans perdre l’activité en cours. C’est ce passage que la démonstration cherche à rendre invisible.

Microsoft précise que ces mises à jour sans interruption sont encore un prototype de début de développement. Le code n’est ni en production dans Edge ni intégré à Chromium. Aucun réglage à activer aujourd’hui ne transforme donc un Edge ordinaire en cette version de démonstration.

La démonstration vidéo publiée par Microsoft Edge montre ce passage avec le formulaire conservé à l’écran.

L’option disponible aujourd’hui redémarre encore le navigateur

Il existe une autre méthode, nommée Restart to update on idle, auparavant Instant Updates. Elle peut relancer Edge lorsque l’ordinateur est inactif, appliquer une mise à jour en attente et restaurer les onglets. Le redémarrage existe toujours ; il est déplacé vers un moment où l’on n’utilise pas le PC.

La documentation Microsoft indique que cette option est désactivée par défaut et se trouve dans la page des paramètres consacrée à Edge et à sa version. Son libellé peut dépendre de la version utilisée. Elle ne fonctionne pas en navigation InPrivate.

La restauration des onglets n’est pas non plus une garantie de récupération de toute saisie non enregistrée. Microsoft mentionne expressément un risque pour des documents ou formulaires incomplets. Avant de quitter un poste avec du travail en cours, l’enregistrement reste donc nécessaire, même si les pages devraient être rouvertes après la relance.

Un correctif téléchargé n’est pas forcément déjà appliqué

Un navigateur ouvert depuis plusieurs jours peut avoir téléchargé une mise à jour sans encore utiliser sa nouvelle version. C’est cet intervalle que Microsoft cherche à raccourcir. Une protection publiée mais pas appliquée laisse subsister une période d’exposition, même si l’utilisateur pense ses mises à jour « automatiques ».

Microsoft explore ainsi deux moyens de raccourcir cette attente. Le premier essaie d’éviter l’interruption ; le second automatise un redémarrage différé. Les distinguer permet de savoir ce qui est réellement disponible et d’éviter d’attendre une protection future pour mettre à jour son navigateur actuel.

Mettre Edge à jour et le réparer par IA sont deux projets distincts

Ce projet ne doit pas être confondu avec la réparation d’Edge assistée par IA évoquée séparément. Ici, Microsoft travaille sur la manière d’appliquer les nouvelles versions. L’annonce ne promet ni de réparer automatiquement chaque panne, ni d’effacer toutes les interruptions dès la prochaine mise à jour publique.