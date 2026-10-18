Secure Boot : ce qu’il faut vérifier sur votre PC avant le 19 octobre

Votre PC ne va pas cesser de démarrer parce qu’un certificat expire le 19 octobre. L’échéance Secure Boot mérite pourtant une vérification : sans les nouveaux éléments de confiance, certaines protections futures du démarrage peuvent ne plus être distribuées à l’appareil. Dans Sécurité Windows, le texte affiché compte davantage qu’une simple coche verte. Voici les états à distinguer et les actions prévues par Microsoft.

Le certificat qui expire sert à vérifier le démarrage de Windows

Le calendrier officiel de Microsoft fixe au 19 octobre 2026 l’expiration de Microsoft Windows Production PCA 2011. Son remplaçant est Windows UEFI CA 2023. Ces noms techniques désignent des éléments de confiance utilisés pour vérifier le logiciel qui intervient au lancement du système.

Secure Boot sert à contrôler les composants autorisés à démarrer avant Windows. Ce mécanisme intervient très tôt, en amont de l’ouverture de votre session. Le certificat concerné n’est donc ni votre mot de passe ni un abonnement qui devrait être renouvelé avec un paiement.

D’autres certificats de cette génération avaient leurs propres échéances en juin 2026. Il ne faut pas les mélanger : la date d’octobre concerne spécifiquement Microsoft Windows Production PCA 2011. La migration vers les certificats de 2023 se déroule donc sur plusieurs échéances ; le 19 octobre ne résume pas à lui seul toute l’opération.

Un PC non mis à jour ne s’arrête pas automatiquement de démarrer

Microsoft le précise dans sa documentation sur l’expiration : les appareils peuvent continuer à démarrer et à fonctionner. Les mises à jour Windows ordinaires restent soumises aux règles habituelles de support. L’expiration n’est pas présentée comme un interrupteur qui bloquerait toutes les machines.

Le risque porte sur les futures protections du démarrage. Un appareil qui n’a pas reçu les éléments nécessaires peut ne plus bénéficier de nouvelles protections de cette partie du système. Continuer à ouvrir sa session ne suffit donc pas à prouver que la migration est terminée.

C’est pourquoi le bon réflexe est de vérifier l’état du PC, sans désactiver Secure Boot pour contourner l’échéance. Couper une protection ne renouvelle pas ses certificats. Cela peut aussi perturber les logiciels qui exigent que le démarrage sécurisé reste actif.

Une coche verte ne confirme pas à elle seule la mise à jour

Sur les appareils qui disposent de l’affichage décrit par Microsoft, ouvrez Sécurité Windows, puis la partie consacrée à la sécurité de l’appareil et au démarrage sécurisé. Le guide des états de mise à jour explique comment interpréter les messages. L’intitulé exact peut dépendre de la langue et de la version du système.

Un voyant vert, pris isolément, n’est pas une preuve suffisante que tous les nouveaux certificats ont été appliqués. Le texte doit indiquer que Secure Boot est activé et que toutes les mises à jour de certificat requises ont été effectuées, sans autre changement nécessaire. C’est l’association du message et de l’état qui donne la bonne information.

Microsoft précise que la mise à niveau complète comprend les certificats de 2023 et le nouveau gestionnaire de démarrage. L’absence d’une alerte visible ou le simple fait que le PC s’allume ne remplace donc pas cette vérification explicite.

Si Windows signale une mise à jour à appliquer, installez les mises à jour proposées puis effectuez les redémarrages demandés. La migration est automatique pour de nombreux appareils, mais certains nécessitent une intervention du fabricant, notamment au niveau du micrologiciel.

Un avertissement peut aussi signaler un problème connu pour lequel la distribution est suspendue, une configuration qui demande une validation supplémentaire ou une limite propre au matériel. Le texte affiché sert à distinguer ces situations. Relancer au hasard une procédure trouvée sur un forum ne permet pas de traiter correctement chacune d’elles.

Si une intervention du constructeur est indiquée, partez de l’assistance officielle correspondant à la référence exacte du PC. Pour un ordinateur professionnel administré, transmettez le message au service informatique. Le but est de terminer la migration prévue pour la machine, sans modifier au hasard les clés ou les options de démarrage du firmware.

À l’approche du 19 octobre, la vérification utile tient donc dans un état lisible : Secure Boot actif, les certificats requis effectivement appliqués et aucune action restante signalée. C’est plus fiable qu’un calendrier alarmant ou qu’une simple coche verte.