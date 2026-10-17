Windows 11 supprime une étape inutile pour rouvrir Edge plus rapidement

Pourquoi relancer un intermédiaire pour ouvrir un navigateur déjà actif ? Windows 11 commence à raccourcir ce parcours pour Microsoft Edge : le système transmet certaines demandes directement à l’instance présente en arrière-plan. L’amélioration figure dans la mise à jour Release Preview du 16 octobre et vise les ouvertures répétées du navigateur.

Windows évite de démarrer un processus qui ne sert que de relais

Dans ses notes officielles, Microsoft décrit le cas où Edge fonctionne déjà en arrière-plan. Jusqu’ici, ouvrir un lien ou demander le navigateur depuis le menu Démarrer ou la barre des tâches pouvait passer par un processus temporaire supplémentaire. Windows peut maintenant adresser la demande à l’instance existante.

Le trajet entre le clic et le navigateur comporte une étape de moins. Microsoft attend un bénéfice surtout sur les appareils occupés par plusieurs tâches, sans avancer de gain universel en millisecondes. La nouveauté concerne la façon d’atteindre un navigateur déjà actif ; elle ne démontre pas une accélération du premier démarrage après un redémarrage du PC.

Imaginez un lien reçu dans un message alors qu’une session Edge continue de fonctionner en arrière-plan. Le contenu demandé reste le même, mais Windows évite de lancer un intermédiaire pour transmettre l’ouverture. C’est ce travail entre le système et l’application qui change, pas le débit de votre connexion ni le temps nécessaire au site pour répondre.

D’autres logiciels pourront adopter le raccourci, après ce premier test

Microsoft présente cette fonction comme la première étape d’un mécanisme Windows que d’autres applications pourront adopter. Cela ouvre une perspective plus large, sans signifier que tous les logiciels installés en bénéficient déjà. Chaque intégration devra suivre son propre calendrier.

La nouveauté accompagne KB5127936, dans les builds 26200.9807 pour Windows 11 25H2 et 26300.9807 pour 26H2. Elle fait partie des changements diffusés progressivement auprès du canal Release Preview. Installer la build correspondante ne prouve donc pas que la fonction est déjà active sur chaque machine.

Ce chantier s’ajoute aux efforts sur la réactivité de Windows 11. Ici, Microsoft cherche à rendre plus direct un geste répété tout au long de la journée : rouvrir un navigateur que le PC fait déjà fonctionner.