OBS Studio 33 RC2 corrige un plantage Windows et un problème dans les sources web

Un direct ne se prépare pas seulement en vérifiant qu’OBS s’ouvre. La RC2 d’OBS Studio 33 corrige un plantage Windows, des problèmes de caméra virtuelle et une interaction indésirable entre pages web distantes et fichiers locaux. Publiée le 16 octobre à 23 h 31 UTC, soit le 17 à 1 h 31 en France, elle reste une préversion. Les corrections concernent d’abord ceux qui testent déjà la branche 33.

Un plantage Windows lié au dossier des plugins est corrigé

Les notes officielles de la RC2 mentionnent un plantage du code de migration du navigateur sous Windows lorsque le chemin du plugin contient des caractères Unicode. La correction vise ce cas précis. Elle n’est pas décrite comme la réparation de tous les plantages d’OBS ou de tous les plugins.

Le contexte vient d’un changement plus large dans OBS 33 : le moteur utilisé pour les sources navigateur et les docks passe de CEF 127 à CEF 150. Le projet présente ce saut comme une mise à niveau importante de l’infrastructure, tout en souhaitant qu’elle reste invisible dans l’usage courant.

Une source navigateur sert à afficher du contenu web dans une scène. Ce peut être un habillage ou un élément fourni par un service externe. Quand ce composant évolue, les créateurs ont intérêt à vérifier leurs scènes réelles, pas uniquement à constater que le logiciel s’ouvre correctement.

Une page web distante pouvait appeler le gestionnaire de fichiers locaux

Le projet indique avoir corrigé un cas où le gestionnaire de fichiers locaux du navigateur pouvait être appelé depuis une page distante servie dans un contexte non sécurisé. La formulation décrit une frontière entre contenu web et ressources locales que la préversion devait mieux respecter.

Les notes ne donnent pas ici de numéro CVE ni de preuve d’exploitation contre des utilisateurs. Il serait donc excessif d’annoncer une campagne d’attaque ou un vol de données avéré. Le fait établi est la présence de ce correctif dans le composant navigateur de la RC2.

Les créateurs concernés peuvent commencer par leurs scènes utilisant des sources web : l’habillage se charge-t-il, les éléments apparaissent-ils au bon endroit, les réglages sont-ils conservés ? Ce contrôle porte sur le contenu réellement diffusé, même si la correction n’ajoute aucun bouton.

Caméra virtuelle et tampon de relecture font partie des corrections

La RC2 corrige des chemins incorrects dans les scripts d’installation de la caméra virtuelle. Cette fonction permet d’utiliser la sortie vidéo d’OBS comme caméra dans une autre application compatible. Un problème dans son installation ne se résume donc pas à l’affichage de la scène dans la fenêtre principale.

Un autre correctif supprime des restes de code liés aux raccourcis du tampon de relecture qui provoquaient des erreurs lors du changement de profil. La RC2 masque aussi l’icône d’avertissement du gestionnaire de plugins pour les extensions héritées. Ce sont des changements distincts, avec des symptômes et des usages différents.

Le tampon de relecture et l’enregistrement continu ne sont pas la même fonction. Le premier sert à conserver une séquence récente à la demande. Les utilisateurs qui alternent entre plusieurs profils doivent donc tester les raccourcis dont ils se servent réellement, plutôt que supposer qu’un enregistrement classique couvre tous les cas.

Les anciens emplacements de plugins restent reconnus jusqu’à OBS 34

OBS 33 revoit le chargement des extensions. Les plugins du projet utilisent un dossier « core », et les extensions tierces disposent d’une nouvelle organisation d’installation. Les notes précisent toutefois que les anciens emplacements continuent d’être chargés jusqu’à OBS Studio 34.0.

Il n’est donc pas demandé de déplacer au hasard tous ses plugins pour installer RC2. Ce changement de structure fait partie du chantier général de la version 33. Les correctifs propres à la deuxième release candidate viennent s’ajouter à ce travail, après les précédentes bêtas et la RC1.

GitHub identifie explicitement la RC2 comme une préversion. Sa publication permet aux testeurs de vérifier les corrections avant une sortie finale ; elle ne donne pas aux extensions tierces une garantie automatique de compatibilité. Pour une configuration de diffusion indispensable, mieux vaut valider ses scènes et ses fonctions avant de l’employer en production.

Pour récupérer une préversion ou vérifier si la finale est sortie, partez du dépôt officiel du projet. Le statut indiqué sur la publication permet de choisir entre stable et essai ; le seul numéro 33 aperçu sur un site de téléchargement ne le fait pas.