Vos écouteurs Bluetooth dans l’avion : AirFly View ajoute un écran pour simplifier la connexion

Brancher un adaptateur audio sur l’écran d’un avion est simple ; savoir si les écouteurs Bluetooth sont correctement connectés l’est parfois moins. Avec AirFly View, présenté le 27 octobre, Twelve South ajoute un écran à son petit émetteur audio. L’objectif est de remplacer une partie des signaux lumineux à interpréter par des étapes d’appairage et des informations visibles.

Le principe reste celui des autres AirFly : relier des écouteurs ou un casque sans fil à une prise audio qui ne propose pas directement le Bluetooth. C’est notamment le cas de systèmes de divertissement installés au dos des sièges d’avion. L’accessoire reçoit le son par la prise, puis l’envoie aux écouteurs.

Un écran pour savoir où en est la connexion

D’après la présentation de Twelve South rapportée par 9to5Mac, les instructions de configuration sont disponibles dans 24 langues. L’écran indique ensuite quels écouteurs sont connectés et le niveau de batterie de l’adaptateur. Il s’éteint lorsqu’il n’est pas utilisé.

Dans une cabine, l’avantage attendu est facile à comprendre : suivre ce que fait l’adaptateur sans mémoriser une succession de clignotements. Un affichage permet aussi de repérer une batterie faible avant un long vol. La simplicité réelle de la procédure reste à éprouver ; Menow n’a pas testé ce nouveau modèle.

AirFly View permet de connecter deux casques ou paires d’écouteurs simultanément. Deux voyageurs peuvent ainsi recevoir le son de la même source. Cette possibilité concerne la duplication de cette sortie audio, pas le contrôle de deux films indépendants sur un même système de siège.

Un usage qui dépasse les écrans des avions

Twelve South annonce jusqu’à 16 heures d’autonomie, avec un étui de transport rigide et un adaptateur pour les prises audio des compagnies aériennes. Il s’agit d’une durée annoncée par le fabricant, que Menow n’a pas mesurée.

La marque cite également les équipements de sport, les chaînes audio et d’autres appareils dotés d’une prise casque. L’intérêt est toujours le même : conserver ses écouteurs sans fil lorsque la source sonore impose une connexion filaire. Le résultat dépendra de la connectique réellement disponible sur l’équipement utilisé.

Le lancement est annoncé à 79,99 dollars aux États-Unis, en deux finitions. Aucun tarif officiel français ni calendrier de commercialisation en France n’a pu être confirmé pour ce nouveau modèle au moment de cette publication. Ce montant décrit le lancement américain, pas un prix pratiqué dans une boutique française.