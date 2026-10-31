iPhone Duo : Wider veut rendre à Safari la largeur perdue sur l’écran extérieur

Un grand écran pliable n’empêche pas de se sentir à l’étroit dans Safari. Sur l’écran extérieur de l’iPhone Duo, la colonne de commandes latérale prend une partie de la largeur disponible pour les sites. L’extension Wider propose de basculer les pages en pleine largeur, en attendant la réponse d’Apple. Elle est disponible sur l’App Store français à 2,99 €, mais son développeur prévient : tous les sites ne fonctionnent pas correctement avec elle.

Une solution pour l’écran fermé, pas un nouveau navigateur

Wider a été créée par Jordi Bruin, dont les applications sont publiées sous le nom Good Snooze. La fiche française de l’extension décrit un bouton placé dans la barre latérale de Safari. Il permet d’alterner entre l’affichage habituel et le mode élargi. L’utilisateur reste donc dans le navigateur d’Apple.

Ce choix répond à un problème précis de l’iPhone Duo. Apple travaille aussi sur la largeur disponible dans Safari, avec une réponse attendue du côté du navigateur lui-même. Pour préserver de la place en hauteur sur son écran extérieur, Safari dispose une partie de ses commandes sur le côté. Le site doit alors tenir dans un espace réduit. Sur une page chargée, récupérer un peu de largeur peut changer la lisibilité d’un menu ou la place réservée au texte.

Le bouton doit aussi permettre de revenir en arrière

Le développeur indique lui-même que Wider ne fonctionne pas avec tous les sites et propose de lui signaler les pages problématiques. Il faut donc considérer le mode élargi comme une option à activer selon la page, pas comme la garantie que chaque site sera désormais parfaitement adapté au Duo.

Cette réserve compte davantage sur un formulaire, une boutique ou un site bancaire que sur un simple article. Si un bouton devient difficile à toucher ou si un élément se retrouve masqué, revenez à l’affichage normal avant de poursuivre. Menow n’a pas réalisé de test matériel de l’extension.

2,99 € en France et iOS 27.1 au minimum

Lors de notre vérification le 30 octobre, Wider était affichée à 2,99 € sur l’App Store français. Elle nécessite iOS 27.1 ou une version ultérieure et son interface est proposée en anglais. La fiche mentionne aussi le partage familial, lorsque cette fonction est activée.

La rubrique de confidentialité indique que le développeur déclare ne collecter aucune donnée. Apple précise que ces informations déclaratives ne constituent pas une vérification de sa part. Avant d’autoriser une extension Safari, il reste pertinent de lire les accès qu’elle demande aux sites consultés et de ne lui accorder que ceux nécessaires à l’usage recherché.

Les réglages de zoom répondent à un autre problème

9to5Mac relaie également des réglages utilisés pour obtenir des mises en page plus larges : réduire la taille du texte et régler le zoom des pages à 85 %. Cette approche peut faire afficher davantage de contenu, mais elle réduit aussi la taille apparente des caractères.

Les deux méthodes ne sont pas interchangeables. Le zoom agit sur la taille de la page ; Wider cherche à exploiter la largeur de l’écran extérieur. Si votre priorité est de lire plus confortablement, rapetisser le texte peut annuler le bénéfice obtenu. L’intérêt de l’extension est justement de proposer un essai réversible, page par page, sans changer de navigateur.