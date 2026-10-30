Le bouton d’achat avait de quoi faire hésiter : 59,7 millions de dollars pour un lot informatique d’occasion. Sur eBay, Core 4 Solutions a proposé 300 baies réunissant 9 600 accélérateurs Nvidia A100, avec la livraison gratuite affichée sur la fiche. L’offre a été clôturée le 28 octobre, sans confirmation d’une transaction à ce prix.

9 600 puces Nvidia sur eBay pour 59,7 millions de dollars : la livraison était même gratuite

Le bouton d’achat avait de quoi faire hésiter : 59,7 millions de dollars pour un lot informatique d’occasion. Sur eBay, Core 4 Solutions a proposé 300 baies réunissant 9 600 accélérateurs Nvidia A100, avec la livraison gratuite affichée sur la fiche. L’offre a été clôturée le 28 octobre, sans confirmation d’une transaction à ce prix.

300 baies, et 32 accélérateurs dans chacune

Le vendeur est un professionnel du matériel informatique situé à Minneapolis, dans le Minnesota. Son offre portait sur un lot décommissionné, c’est-à-dire retiré de son exploitation précédente. Sur la fiche eBay, le matériel était bien présenté comme d’occasion, avec une possibilité de faire une offre.

L’arithmétique change vite d’échelle : quatre nœuds de calcul par baie, huit accélérateurs par nœud, soit 9 600 Nvidia A100 pour le lot. Dans une telle installation, la puce n’est qu’une partie de l’équipement à reprendre. Ces puces sont destinées au calcul dans les centres de données : ce ne sont pas des cartes GeForce à installer pour jouer dans un PC de salon.

Les processeurs AMD et le réseau font aussi partie du lot

Selon le relevé de configuration publié par VideoCardz, l’ensemble comprend également 4 200 processeurs AMD EPYC, du matériel réseau et les équipements de gestion. Les A100 sont des modèles SXM4 de 40 Go, issus de l’architecture Ampere introduite en 2020.

Avec 40 Go par accélérateur, la mémoire cumulée des GPU atteint 384 To. Répartir le prix demandé entre les 9 600 unités donne environ 6 219 dollars par puce, mais ce calcul inclut tout le reste du lot. Il ne représente ni le prix d’une A100 vendue seule ni une estimation indépendante de sa valeur actuelle.

Élément du lot annoncé Quantité Baies de serveurs 300 Accélérateurs Nvidia A100 9 600 Processeurs AMD EPYC 4 200

La livraison gratuite est bien inscrite sur la fiche

Au milieu de cette configuration industrielle, la rubrique transport conserve le ton d’une petite annonce : livraison FedEx Ground gratuite. Le contraste avec les dimensions du lot fait sourire, mais le libellé d’une annonce ne suffit pas à connaître les conditions réelles d’acheminement d’une telle installation.

La page eBay clôturée précise que le vendeur a retiré l’offre le mercredi 28 octobre parce que le matériel n’était plus disponible. Le lot n’est donc plus proposé par cette annonce. Son retrait ne révèle ni un acheteur ni le montant d’une éventuelle vente.

Acheter le lot aurait aussi signifié reprendre 300 baies physiques, leurs serveurs et leur réseau : une infrastructure entière, plutôt qu’un carton de composants. C’est ce décalage qui rend l’annonce si singulière. Le marché de l’occasion informatique ne s’arrête visiblement pas aux PC de bureau.