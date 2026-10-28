Google A2UI Express veut accélérer les interfaces générées par IA

Google veut raccourcir le temps pendant lequel on attend qu’une IA construise un écran. Avec A2UI Express, le modèle écrit une description compacte ; du code la traduit ensuite dans le format d’interface attendu. La mise à jour du 27 octobre sépare ainsi la génération du contenu et la mise en forme technique finale.

Le modèle décrit l’écran, le code se charge du format final

Dans sa mise à jour du 27 octobre, Google présente A2UI Express comme le nouveau format d’inférence par défaut. Auparavant, le modèle pouvait générer directement les messages JSON utilisés pour transporter la description de l’interface. Express sépare cette rédaction du format final, à l’aide d’un compilateur déterministe.

Faire produire chaque détail du format final au modèle consomme du texte et ajoute des risques d’erreur de structure. Un langage intermédiaire permet de raccourcir cette étape. Le compilateur reprend ensuite les contraintes du catalogue, plutôt que de laisser le modèle improviser les propriétés de tous les composants.

L’agent compose avec des composants déjà autorisés

A2UI repose sur un catalogue de composants de confiance fourni par le client. L’agent compose avec ces éléments, puis le moteur de rendu les affiche. Ce cadre est différent d’une génération libre de tout le code d’une application : les possibilités dépendent de ce qui a été autorisé dans le catalogue.

Pour une interface de compte ou une page de réglages, ce choix peut être utile. Le service connaît déjà ses contrôles et ses données ; il cherche à adapter leur présentation plutôt qu’à laisser inventer toutes les primitives. Le contrôle du catalogue reste donc une partie de la conception du produit, pas un détail abandonné au modèle.

Dans ses évaluations, Google annonce jusqu’à trois fois moins de latence et de tokens qu’avec le JSON direct. Le SDK Python 0.9.0 et le SDK TypeScript proposent Express. Le gain dépendra des écrans et des modèles : le changement le plus durable est cette répartition plus nette entre les choix confiés à l’IA et la traduction assurée par du code.