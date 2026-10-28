Runway App Studio transforme des workflows créatifs en applications partageables

Runway permet de donner une interface partageable à un workflow créatif. App Studio transforme des agents et des chaînes de travail en applications, privées jusqu’à leur partage. Présenté le 26 octobre, l’outil est inclus dans les offres payantes, mais son usage reste lié à une consommation de crédits.

Le workflow devient un outil que d’autres peuvent utiliser

Dans sa présentation du 26 octobre, Runway décrit la conversion d’agents et de workflows en applications partageables. Les éléments de marque et les ressources du compte peuvent servir à leur construction. L’application reste privée tant que son créateur ne choisit pas de la partager.

Dans une équipe qui répète la même opération, cette interface peut remplacer une succession d’instructions de configuration. Elle rend le parcours plus simple pour celui qui l’utilise. Elle garde toutefois les limites de la chaîne cachée derrière l’écran : une commande facile à lancer ne garantit pas la qualité de chaque sortie.

Le visiteur d’une application publique utilise ses propres crédits

App Studio est inclus dans les offres payantes, mais la construction, l’exécution et l’hébergement peuvent consommer des crédits. Pour une application publique partagée, les visiteurs utilisent leur propre compte et leurs propres crédits. Les comptes gratuits peuvent utiliser des applications construites ou partagées, sans disposer du même accès à la création.

Ce fonctionnement change le calcul d’un outil destiné à des clients ou à une communauté. Une interface accessible par un lien ne se confond pas avec un service financé intégralement par son créateur. Avant de le présenter comme gratuit, il faut connaître les conditions imposées à la personne qui clique.

Les entreprises disposent aussi de contrôles administratifs. Pour un studio, App Studio change surtout la diffusion d’un processus : des personnes qui ne savent pas le configurer peuvent disposer d’une interface dédiée. Le coût par usage, les droits et la qualité des résultats restent à examiner avant d’en faire un service proposé à des clients.