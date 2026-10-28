Genie 4 ajoute du son et des commandes en direct aux mondes générés par IA

Genie 4 veut faire réagir un monde généré pendant qu’on l’explore. DeepMind ajoute du son natif et des commandes en direct pour changer la météo, la caméra ou les personnages. Présenté le 27 octobre, le projet reste une préversion de recherche, avec une difficulté toujours centrale : conserver un univers cohérent sur la durée.

Météo et personnages peuvent changer pendant l’exploration

Dans sa présentation du 27 octobre, DeepMind décrit des changements commandés par texte pendant l’interaction : météo, caméra, personnages ou dialogues. Genie 4 intègre aussi de l’audio natif. Ces éléments sont des capacités annoncées et illustrées par le laboratoire, pas des résultats d’un test indépendant de Menow.

Une vidéo choisit à l’avance ce qu’elle va montrer. Un monde interactif doit répondre à une autre direction, à un objet déplacé ou à un événement provoqué par l’utilisateur. La qualité dépend alors de ce qui reste vrai d’une image à l’autre, autant que de la précision visuelle de chaque instant.

La permanence des objets reste un problème de fond

DeepMind reconnaît des limites, notamment la persistance des objets et la dérive au fil des longues sessions. Un univers peut paraître convaincant pendant quelques instants tout en perdant ensuite la cohérence d’un détail. Pour un jeu ou un outil de simulation, cette continuité importe autant que la qualité d’une image isolée.

Un laboratoire qui génère un comportement visuellement plausible ne démontre pas non plus, par ce seul résultat, une physique suffisamment fiable pour tous les usages. Les exemples méritent donc d’être lus comme une progression de recherche. Les qualifier de remplacement immédiat des moteurs de jeu effacerait les contraintes de contrôle, de reproductibilité et de conception que ces moteurs prennent en charge.

L’accès est réservé à des testeurs, avec d’autres ouvertures envisagées ; il n’est pas garanti à tous les abonnés français. Le progrès présenté se joue dans l’assemblage de l’image, du son et des réactions. Une belle séquence ne suffit plus : c’est la continuité du monde après les actions du joueur qu’il faut désormais examiner.