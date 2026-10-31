Bourse Direct : 800 comptes concernés par une cyberattaque, des IBAN et des noms exposés

Bourse Direct a subi un incident de cybersécurité dans la nuit du 27 au 28 octobre 2026. Des noms, prénoms, références de compte client et IBAN ont été exposés. Le courtier a confirmé à Cyberattaque.org que 800 comptes sont concernés. Aucun vol de fonds n’est annoncé dans le message aux clients consulté par ce média.

Le courriel aux clients précise les données concernées

Cyberattaque.org rapporte avoir obtenu une copie du courriel envoyé par Bourse Direct et interrogé directement l’entreprise. Le courtier affirme avoir contenu l’incident et renforcé ses mesures de sécurité. L’origine technique de l’intrusion n’est pas détaillée publiquement dans les informations disponibles.

Les données citées permettent d’associer une personne à son compte chez le courtier et à ses coordonnées bancaires. Le message rapporté ne mentionne pas de mots de passe ou de codes d’authentification compromis. Les informations exposées ne suffisent pas, à elles seules, à effectuer des opérations depuis les comptes concernés, précise le courtier.

Le chiffre de 800 porte sur des comptes. Il ne permet pas de déterminer combien de personnes distinctes sont touchées, un client pouvant détenir plusieurs comptes. Bourse Direct reste l’interlocuteur à contacter pour savoir si ses propres données sont concernées.

Un appel qui connaît votre IBAN n’est pas forcément légitime

Une fuite peut surtout rendre une tentative d’hameçonnage plus convaincante. Un prétendu conseiller qui connaît votre nom et une référence exacte peut sembler digne de confiance. Ces renseignements ne démontrent pourtant pas qu’il travaille pour l’établissement qu’il représente.

C’est un risque décrit de manière générale par la CNIL dans ses recommandations après une fuite d’IBAN. L’autorité explique que des fraudeurs peuvent exploiter des informations personnelles pour pousser une victime à confirmer un paiement ou une autre action en urgence. Il s’agit d’un risque possible après une fuite, pas d’une campagne déjà démontrée dans le dossier Bourse Direct.

Un IBAN divulgué demande aussi de surveiller les prélèvements

La CNIL rappelle qu’un IBAN peut être détourné pour tenter des prélèvements illégitimes. Il ne faut donc ni assimiler sa divulgation à un compte immédiatement vidé, ni la considérer comme anodine. Vérifier les opérations et les créanciers autorisés permet de repérer une anomalie et de la signaler à sa banque.

Les vérifications à faire depuis vos accès habituels

Consultez votre espace client en ouvrant vous-même l’application ou le site habituel.

Demandez au courtier si vous êtes concerné, sans passer par un lien reçu d’un expéditeur inconnu.

Surveillez vos opérations bancaires et rapprochez-vous de votre banque en cas de prélèvement inhabituel.

En cas d’appel douteux, raccrochez et reprenez contact avec l’établissement par ses coordonnées habituelles.

Une notification de fuite n’appelle pas à transférer précipitamment son épargne. Ne validez aucune opération sur la seule demande d’un interlocuteur inattendu, même s’il cite des informations exactes. La priorité est de vérifier le message et de conserver la maîtrise de ses accès.