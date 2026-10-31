Pixel : Google prépare une meilleure gestion des appels manqués pendant vos trajets

Réduire les sollicitations dans les transports ne devrait pas obliger à perdre le fil de ses appels. Google prépare une association entre Transit mode et Take a Message, la fonction qui recueille un message lorsqu’on ne répond pas. Les indices proviennent de l’application Téléphone des Pixel ; ils ne correspondent pas encore à un réglage disponible pour tous.

Le mode Trajet pourrait déclencher la prise de message

Transit mode permet déjà de limiter les sons et certaines notifications pendant un déplacement en transports en commun. Take a Message sert, de son côté, à conserver des messages d’appels manqués, avec des capacités variables selon les pays.

L’enquête d’Android Authority publiée le 30 octobre relève des références qui rapprochent ces deux fonctions dans la version bêta 245.0.1006864670-publicbeta-pixel2026 de l’application Téléphone. Un nouveau service interne et des textes de notifications évoquent la prise de message lorsque Transit mode est actif.

La fonction est repérée dans le code, pas démontrée en usage

L’équipe n’a pas pu observer l’intégration complète en fonctionnement. L’idée d’activer Take a Message uniquement pendant un trajet est donc une interprétation cohérente des éléments découverts, plutôt qu’un comportement que Google aurait officiellement présenté et garanti.

Audio et transcription ne sont pas identiques partout

Le code prévoit plusieurs formes de notifications : appel manqué, prise de message et gestion de plusieurs cartes SIM. Il prépare aussi des présentations adaptées aux pays où la fonction conserve seulement l’audio et à ceux où une transcription est possible.

Cette différence est essentielle pour un propriétaire français. Voir une démonstration réalisée sur un Pixel étranger ne suffit pas à savoir si son propre compte aura l’enregistrement, le texte ou les deux. Aucune disponibilité française de cette nouvelle intégration n’est confirmée par ces indices.

Un seul réglage pour le calme et la prise de message ?

Le bénéfice envisagé tient à la coordination : un mode active déjà une période de calme, et l’application Téléphone pourrait adapter la réponse aux appels pendant cette même période. L’utilisateur n’aurait plus à penser à deux interrupteurs distincts avant chaque déplacement.

Il reste à voir comment Google présentera ce choix : activation volontaire, contacts autorisés à appeler, comportement avec deux SIM et retour au fonctionnement habituel en fin de trajet. Les textes trouvés ne répondent pas à toutes ces questions.

Une fois le réglage distribué, trois points permettront de juger son utilité : vérifier ce que reçoit un appelant, où son message est conservé et comment le téléphone revient à son comportement normal après le trajet.