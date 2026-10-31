Android 17 sur seulement 1 % des appareils : ce que les chiffres de Google mesurent vraiment

Android 17 n’apparaît que sur 1 % des appareils dans la nouvelle répartition de Google, tandis qu’Android 16 dépasse 25 %. Le contraste est frappant quatre mois après la sortie du système. Mais les données sont arrêtées au 19 octobre : elles ne racontent pas à elles seules l’état des mises à jour à la fin du mois, ni la situation de votre smartphone.

Android 16 domine un parc où les anciens téléphones pèsent encore

9to5Google a relevé cette actualisation le 30 octobre. Elle place Android 16 en tête, après une forte progression depuis la précédente série de données. Android 11 reste au-dessus de 10 %, et Android 12 représente 9,6 % du parc décrit.

Ces parts illustrent le poids des appareils conservés pendant plusieurs années. Un nouveau système peut être largement disponible sur une poignée de générations récentes tout en restant très minoritaire dans un ensemble qui comprend beaucoup de modèles plus anciens. Le déploiement européen d’Android 17 sur le Motorola Edge 70 Pro illustre cette progression modèle par modèle.

Le chiffre de 1 % n’est pas un compteur actualisé au moment où vous lisez cet article. Entre la date d’arrêt des mesures et leur remise en lumière, plusieurs déploiements ont pu démarrer ou s’élargir. La source souligne notamment que les grandes vagues Samsung ont commencé récemment et ne peuvent pas être lues intégralement dans ce résultat.

Être sous Android 16 ne suffit pas à dire qu’un téléphone est abandonné

La version majeure d’Android et le niveau du correctif de sécurité sont deux informations différentes. Un constructeur peut continuer à distribuer des correctifs sans faire passer immédiatement un modèle à la génération suivante du système.

Inversement, posséder Android 17 n’assure pas que tous les correctifs les plus récents sont installés. Le cas d’une mise à jour majeure livrée avec un niveau de sécurité antérieur montre pourquoi les deux lignes doivent être vérifiées dans les informations logicielles du téléphone.

La question utile reste celle de votre référence exacte

Pour savoir si votre appareil attend légitimement une nouvelle version, partez du modèle complet et de sa politique de suivi. Une date annoncée pour une autre variante ou un autre pays n’est pas un délai garanti pour le téléphone que vous avez acheté en France.

Les chiffres de répartition sont utiles pour comprendre pourquoi les développeurs doivent encore prendre en charge plusieurs générations d’Android. Ils ne permettent pas de trancher, à eux seuls, si une marque respecte son calendrier sur un modèle précis.

Le 1 % décrit donc un parc à une date donnée, pas votre droit à une mise à jour. Pour votre téléphone, les repères les plus concrets restent la liste de compatibilité du fabricant, la version installée et le mois du correctif de sécurité effectivement reçu.