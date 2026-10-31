iPhone Duo : Apple donne de nouvelles consignes à ses magasins après les écrans fissurés

Apple précise la marche à suivre dans ses magasins pour les iPhone Duo dont l’écran intérieur se fissure. Un mémo interne obtenu par MacRumors demande aux techniciens d’inspecter les appareils concernés, puis de les réparer ou de les remplacer selon les procédures habituelles. Après les premiers signalements, cette consigne apporte un élément concret sur la prise en charge, sans annoncer de rappel général.

Les boutiques et les réparateurs agréés reçoivent une consigne commune

Le document a été communiqué cette semaine aux Apple Store et aux centres de services agréés, selon les informations publiées par MacRumors le 30 octobre. Il vise le diagnostic et le traitement d’une réclamation portant sur l’écran intérieur. Le propriétaire doit faire examiner son exemplaire avant que la solution adaptée soit décidée.

Pour les acheteurs français, la différence est importante. Une procédure de réparation, un remplacement après diagnostic et un programme public de rappel correspondent à des démarches différentes. Ici, Apple n’a annoncé ni rappel de l’iPhone Duo ni programme public de réparation dédié. Le mémo organise le travail du réseau de service.

Apple maintient que seule une petite partie des appareils est touchée

La marque avait déjà reconnu le problème auprès de MacRumors le 26 octobre. Elle indiquait alors qu’un petit nombre d’unités étaient concernées et orientait les propriétaires vers AppleCare pour un remplacement. Menow avait détaillé cette première réponse d’Apple aux écrans fissurés. Le nouveau développement concerne les instructions envoyées aux points de service, pas une nouvelle estimation du nombre de téléphones touchés.

La cause exacte n’est toujours pas confirmée par Apple

Les observations d’iFixit orientent vers un défaut de charnière sur certains exemplaires. Apple n’a pas confirmé cette explication. Il serait donc prématuré de présenter tous les iPhone Duo comme porteurs du même défaut ou d’annoncer qu’une nouvelle série de fabrication aurait déjà résolu le problème.

Un écran endommagé doit être documenté avant le rendez-vous

Si une fissure apparaît, conserver des photos de l’écran et noter les circonstances de son apparition permet de décrire précisément le problème au service après-vente. Le point décisif reste le diagnostic de l’appareil, puis la solution proposée dans le dossier de prise en charge. Le mémo rapporté ne publie pas de barème français particulier et ne promet pas un délai identique dans tous les magasins.

La démarche la plus directe consiste à passer par l’assistance Apple pour obtenir un rendez-vous et exposer le défaut. Pour un acheteur qui hésitait sur l’interlocuteur à contacter, les magasins et réparateurs agréés disposent désormais d’une instruction commune rapportée par MacRumors.