Pixel 11 Pro : le voyant HiLight pourrait enfin signaler davantage de notifications importantes

Le voyant arrière des Pixel 11 Pro pourrait sortir de son rôle limité aux alertes de quelques applications. Le code d’Android 17 QPR3 prépare un lien entre HiLight et des règles de notifications personnalisables. Une option d’IA locale est aussi envisagée pour mettre en avant les messages urgents et les livraisons. Ces fonctions ne sont pas encore activées dans la version publique.

HiLight est l’ensemble de LED placé autour du flash des Pixel 11 Pro. Son matériel permet d’attirer l’attention lorsque l’écran est posé contre la table, mais ses usages officiels restent limités. Menow a aussi présenté les usages actuels de HiLight restent limités. Les nouveaux éléments concernent la façon dont Android pourrait décider quelles notifications lui transmettre.

Dans son analyse originale du 30 octobre, Android Authority décrit une action nommée Highlight dans le futur système de règles de notifications. Elle servirait d’abord à placer une alerte en haut du volet. Sur les Pixel concernés, elle pourrait aussi faire clignoter le voyant lorsque le téléphone est retourné.

Mettre un message en tête de liste ou allumer la LED

Une notification mise en avant à l’écran et une LED allumée à l’arrière ne sont pas la même fonction. Le code laisse entrevoir leur association, sans signifier que tous les smartphones Android disposeraient d’un voyant. Les appareils sans HiLight pourraient exploiter un classement des notifications sans bénéficier de l’indication lumineuse propre aux Pixel.

Une IA locale pour repérer les alertes urgentes

Les lignes repérées décrivent également un tri automatique pour certains messages, livraisons et mises à jour sensibles au temps. Le texte de l’interface précise que l’IA fonctionne sur l’appareil et que les notifications ne sont pas envoyées à Google pour ce traitement.

La même description reconnaît que le système peut se tromper. Cette précision aura une conséquence très concrète : une alerte classée importante ne prouve pas qu’elle est urgente pour vous, et une alerte non sélectionnée peut tout de même compter. Des règles manuelles par contact ou application offriraient une autre approche, plus prévisible.

La découverte vient d’Android 17 QPR3 Beta 3. Elle apporte des éléments nouveaux par rapport aux usages limités du voyant, mais ne fixe ni date de sortie, ni calendrier français. La fonction peut encore évoluer avant une distribution stable.

Le gain attendu serait surtout de retrouver un rôle simple pour cette lumière : savoir qu’une notification choisie mérite d’être regardée, sans laisser l’écran visible en permanence. La valeur du changement dépendra autant de la fiabilité des règles que du nombre de couleurs ou d’animations proposées.