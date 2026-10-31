iOS 27.2 ajoute la télécommande Apple TV dans Localiser : les modèles compatibles

Une télécommande égarée entre deux coussins devient plus simple à chercher depuis l’iPhone. Avec iOS 27.2, les Siri Remote compatibles apparaissent dans l’application Localiser, rapporte 9to5Mac le 30 octobre. Les modèles de deuxième génération et suivants sont concernés. En revanche, le guidage précis et la sonnerie dépendent du matériel : la mise à jour ne les ajoute pas aux anciennes télécommandes.

Jusqu’ici, retrouver une Siri Remote passait par la télécommande virtuelle du centre de contrôle. La fonction existait donc déjà, mais elle était moins visible que la recherche d’un iPhone ou d’une paire d’AirPods.

Le changement décrit par 9to5Mac est l’intégration dans l’onglet Appareils de Localiser. C’est là qu’il faut commencer après l’installation d’iOS 27.2. Le bénéfice est surtout pratique : moins besoin de se souvenir d’un chemin particulier pour chaque accessoire.

Apparaître dans Localiser ne donne pas toutes les fonctions

Il faut distinguer la présence de la télécommande dans l’application et la manière dont l’iPhone peut vous guider. La Siri Remote de quatrième génération ajoute un haut-parleur et la localisation précise. Selon le même reportage, cette dernière nécessite un iPhone 17 ou plus récent.

Une télécommande plus ancienne ne gagne pas un haut-parleur par logiciel. Si vous possédez une Siri Remote de deuxième ou de troisième génération, son intégration dans Localiser ne suffit donc pas à promettre les mêmes indications que sur le nouveau modèle.

Pas encore iOS 27.2 ? Le centre de contrôle permet déjà de chercher

Vous n’avez pas encore installé iOS 27.2 ? Le guide d’Apple décrit toujours la méthode historique pour une télécommande de deuxième génération ou ultérieure, avec un iPhone sous iOS 17 au minimum :

Ouvrez le centre de contrôle de l’iPhone, puis la télécommande Apple TV. Sélectionnez votre Apple TV en haut de l’écran. Touchez le bouton de recherche et déplacez-vous pour établir la connexion.

Un repère visuel s’agrandit lorsque vous approchez, avec une indication de distance. Avant d’acheter un accessoire pour résoudre ce seul problème, vérifiez la génération de votre télécommande et la version de votre iPhone : votre équipement permet peut-être déjà de la retrouver.