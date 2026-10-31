Android Auto affiche les notifications sans les faire sonner : un bug signalé sur Pixel et Galaxy

Le message apparaît à l’écran, la musique s’interrompt, mais l’alerte reste muette. Des utilisateurs d’Android Auto signalent un défaut qui empêche le son des notifications de sortir par les haut-parleurs du véhicule. Des propriétaires de Pixel et de Galaxy sont concernés par ces témoignages, sans que l’étendue exacte du problème soit connue.

La notification arrive, c’est son signal sonore qui manque

Les observations réunies par Android Authority le 30 octobre décrivent un symptôme assez précis : la notification visuelle s’affiche et la lecture musicale peut marquer une pause, comme si le système allait jouer une alerte. Aucun son ne l’accompagne pourtant.

Cette séquence est différente d’un téléphone qui ne reçoit pas les messages, ou d’Android Auto qui ne se connecte plus du tout. Elle peut donner l’impression que le système fonctionne normalement tant qu’on regarde l’écran, puis faire manquer un message lorsqu’on compte sur le signal sonore.

Plusieurs versions sont citées dans les signalements

Les témoignages mentionnent notamment Android 17 et Android Auto 17.9. D’autres observations relayées par la source concernent aussi Android Auto 18 et la bêta 18.1. Il serait donc prématuré de réduire le problème à une seule version ou d’affirmer que chaque appareil équipé de ces logiciels est touché.

Ne pas confondre un bug et une alerte volontairement silencieuse

Pour décrire correctement le problème, relevez d’abord le comportement exact à l’arrêt : la fenêtre apparaît-elle, la musique baisse-t-elle ou se coupe-t-elle, et le téléphone émet-il lui-même un son ? Notez ensuite les versions du système et d’Android Auto. La compatibilité d’Android Auto dépend aussi de la version du système : il faut conserver ces deux références dans le signalement. Ces informations seront plus utiles à un signalement qu’un simple « les notifications ne marchent pas ».

Vérifiez aussi si le silence touche toutes les applications ou une seule conversation. Un réglage de notification propre à une application n’a pas le même périmètre qu’une anomalie de sortie audio dans la voiture. Les témoignages publiés ne permettent pas de diagnostiquer à distance toutes ces situations.

Aucun correctif général confirmé au moment des signalements

La source indique avoir demandé une réaction à Google. Certains utilisateurs disent avoir contourné le défaut en revenant sur une mise à jour, mais aucune manipulation ne peut être présentée comme une solution universelle. Une désinstallation ou un retour de version peut aussi faire perdre des corrections plus récentes.

Pour le moment, mieux vaut documenter le symptôme et surveiller les mises à jour officielles plutôt que multiplier les paquets récupérés ailleurs. Et si vous dépendez d’une alerte pendant un trajet, ne tentez pas de vérifier les messages en conduisant : le fait que l’affichage arrive ne rend pas sa consultation moins distrayante.