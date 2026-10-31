Samsung Home Up : la mise à jour corrige deux bugs qui dérangent votre écran d’accueil

Votre disposition d’icônes change sans que vous l’ayez demandé, ou un widget empilé s’affiche mal ? Samsung distribue une mise à jour de Home Up qui vise précisément ces deux défauts. La version 18.0.00.38 corrige l’écran d’accueil DIY, avec un premier déploiement signalé en Corée du Sud le 30 octobre.

Home Up est un module de Good Lock, l’ensemble d’outils qui permet de personnaliser plus finement un Galaxy. La fonction DIY sert à composer son écran d’accueil. Le correctif décrit par SamMobile porte sur cette personnalisation, et non sur un remplacement complet de l’interface Samsung.

Le journal de mise à jour mentionne deux interventions : la correction d’une disposition qui se modifiait et celle d’un affichage anormal du widget Stack, qui empile plusieurs éléments. Le téléchargement observé pèse environ 60,7 Mo.

Ce sont des changements modestes sur une fiche technique, mais ils comptent si vous avez passé du temps à organiser votre page d’accueil. Une personnalisation n’est utile que si elle conserve la disposition choisie.

La mise à jour du téléphone ne remplace pas celle du module

Le piège consiste à ne vérifier que Paramètres > Mise à jour logicielle. Les modules Good Lock disposent de leurs propres versions. Un Galaxy dont le système est à jour peut encore utiliser une version antérieure de Home Up.

Ouvrez Good Lock, puis la rubrique de ses modules ou plugins. Si une mise à jour de Home Up est proposée, vérifiez le numéro 18.0.00.38 dans son détail. Le libellé de la rubrique peut varier avec la langue de l’application.

La disponibilité sur un appareil français reste à contrôler dans la boutique. Le signalement coréen ne permet pas de promettre un téléchargement simultané partout. Si la nouvelle version n’apparaît pas, mieux vaut conserver celle distribuée pour votre appareil que chercher un paquet d’origine inconnue.

Après installation, vérifiez la disposition qui posait problème

Avant de modifier tous vos réglages, faites une capture de l’écran d’accueil que vous souhaitez conserver. Après la mise à jour, contrôlez le placement des icônes puis le widget empilé dans la vue DIY. Vous pourrez ainsi voir si le défaut précis a disparu.

Si votre écran se fige ou si une application plante, ces deux corrections ne suffisent pas à établir que Home Up en est la cause. Le journal décrit des erreurs de disposition et d’affichage : il ne présente pas ce paquet comme un correctif universel de stabilité pour tous les Galaxy.