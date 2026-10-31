Nothing prépare plus du double de lancements de smartphones en 2027, sans dévoiler les modèles

Nothing veut reprendre du rythme en 2027. Akis Evangelidis, cofondateur de la marque et président de sa branche indienne, annonce plus du double de lancements de smartphones par rapport à 2026. La marque prévoit aussi de montrer certains produits à des membres de sa communauté avant leur commercialisation. Les noms des appareils, leurs prix et leur calendrier français restent inconnus.

Un objectif réaffirmé le 30 octobre, pas une liste de sept téléphones confirmés

Dans son message du 30 octobre, reproduit par Gadgets 360, Evangelidis évoque une accélération des lancements. Le bilan de trois modèles cité par la presse indienne conduit à envisager plus de six appareils si le périmètre reste identique. Ce calcul n’est pas une feuille de route détaillée : Nothing n’a pas donné les références correspondantes.

La nuance évite notamment d’annoncer un Phone (4), un Phone (5) ou un nouveau CMF comme s’ils avaient déjà été présentés. Une gamme peut aussi comprendre plusieurs variantes proches. Pour un acheteur, le nombre de lancements renseigne moins que le positionnement, le suivi logiciel et la disponibilité réelle de chaque appareil.

Des utilisateurs verront certains produits avant leur sortie

La partie la plus concrète concerne le programme de co-création. L’annonce publiée sur Nothing Community invite un petit groupe de participants au siège indien de Delhi NCR pour découvrir en avance des produits prévus pour 2027 et partager ses impressions. Evangelidis doit y participer.

Cette rencontre a lieu en Inde

Ce rendez-vous local ne constitue ni une ouverture des précommandes françaises ni une présentation publique complète. Il offre à la marque un moyen de recueillir des retours avant la sortie. Rien ne permet de déduire que tous les produits montrés à Delhi seront distribués en France, avec les mêmes configurations et au même moment.

Le renouvellement du haut de gamme reste la question la plus intéressante

La presse rappelle que Nothing a renoncé à renouveler son flagship en 2026 sur fond de hausse du coût des composants. Un catalogue plus fourni pourrait donc changer les possibilités de choix au sein de la marque, sans que le contenu exact de cette expansion soit acquis. Les futurs modèles et les marchés concernés restent à annoncer.

Pour ceux qui possèdent déjà un appareil de la marque, ces projets ne remplacent pas le suivi de leur téléphone actuel. Menow a détaillé les nouveautés d’Android 17 sur le Nothing Phone (3). Il faut séparer ce déploiement disponible des intentions commerciales de l’année prochaine.

L’accélération annoncée pourrait élargir le choix chez Nothing. Pour comparer un achat en France, il manque encore l’essentiel : les modèles vendus chez nous, leur équipement et leur prix.