Apple Music 7.0 arrive sur Android : les changements visibles au-delà de la nouvelle icône

Apple Music change de visage sur les smartphones Android. La version 7.0 se déploie sur le Play Store avec une navigation flottante, des pages d’artistes remaniées et des touches de transparence inspirées de Liquid Glass. Le changement concerne l’application Android : il n’est pas nécessaire de passer à un iPhone pour en profiter.

La barre de navigation se détache du bas de l’écran

Après environ un mois de bêta, la refonte est désormais distribuée plus largement, rapporte 9to5Google le 30 octobre. Le mini-lecteur et la barre inférieure apparaissent comme deux éléments flottants. Le contenu reste visible autour, avec une légère transparence.

Ce n’est pas une reproduction exacte du fonctionnement sur iOS. La barre ne se replie pas en une version plus compacte lorsqu’on fait défiler le contenu. L’écran de lecture en cours change aussi beaucoup moins que les autres parties de l’application.

L’icône abandonne le fond rouge pour une note adaptée au thème clair ou sombre. Le bleu remplace par ailleurs le rouge comme couleur d’accent à plusieurs endroits de l’interface.

Les pages d’artistes et la bibliothèque sont réorganisées

Les pages d’artistes utilisent davantage les visuels, avec un arrière-plan associé à l’image de couverture et un bouton de lecture plus visible. Les menus et les titres occupent une même ligne dans plusieurs écrans ; les boutons à trois points prennent place dans des cercles.

Dans la bibliothèque, les commandes de modification des épingles et des catégories passent par ce menu à trois points. Si vous ne retrouvez plus un réglage après la mise à jour, cherchez donc ce menu avant de supposer que la fonction a disparu.

La fiche officielle sur Google Play, mise à jour le 29 octobre, signale aussi la possibilité de retirer une chanson de la bibliothèque sans la supprimer des playlists. C’est un changement plus discret que le graphisme, mais utile pour ranger sa collection sans défaire ses sélections.

Ouvrez la fiche Apple Music et cherchez le bouton de mise à jour. S’il n’apparaît pas encore, la disponibilité peut varier pendant la distribution. Le numéro de version permet de distinguer cette refonte d’une simple variation d’affichage.

Cette actualisation ne constitue pas une annonce de nouvelle qualité sonore. Pour juger son intérêt, regardez plutôt les opérations répétées : retrouver un artiste, modifier les catégories de la bibliothèque et passer du mini-lecteur à la lecture complète. Ce sont les gestes que la version 7.0 transforme réellement.

Crédit illustration : Menow, image générée par IA.