YouTube quitte le plein écran et coupe le son : des utilisateurs signalent un bug déroutant

Une vidéo YouTube passe soudain du plein écran au mini-lecteur, puis le son disparaît. Des utilisateurs sur Android et sur iPhone décrivent ce comportement sans avoir touché les commandes. Android Authority a rassemblé ces témoignages le 30 octobre. Les premiers signalements remontent au début du mois : il s’agit d’un problème qui dure, plutôt que d’une panne générale apparue ce matin.

Revenir en plein écran ne rétablit pas toujours l’audio

Dans les cas rapportés par Android Authority, l’affichage se réduit spontanément au lecteur flottant. Agrandir à nouveau la vidéo ne suffit pas nécessairement à récupérer le son. Certains utilisateurs indiquent qu’il leur faut fermer la vidéo ou relancer l’application pour pouvoir continuer.

Le média précise avoir sollicité Google. Au moment de sa publication, il n’avait pas obtenu de réponse permettant d’identifier la cause ou d’annoncer une correction. Les témoignages ne permettent pas de calculer combien de personnes sont concernées.

Aucune manipulation ne constitue un correctif confirmé

Fermer puis rouvrir un contenu peut dépanner ponctuellement, mais cela ne prouve pas que le problème est réglé. Les tentatives de suppression du cache ou de réinstallation ne donnent pas de solution fiable dans les échanges cités.

Ne réinitialisez pas votre téléphone sur la seule base de ce symptôme. Une opération aussi large n’est pas justifiée par les informations disponibles. Elle compliquerait surtout la remise en place de l’appareil sans apporter la garantie d’une lecture normale.

Les détails utiles à relever si le problème se répète

Pour décrire ce qui se passe, notez le modèle du téléphone, sa version système et la version de YouTube. Précisez également si la vidéo se réduit alors que vous ne manipulez pas l’appareil et si le problème revient sur plusieurs contenus. Un tel relevé sera plus utile pour décrire le problème qu’un simple « le son ne marche plus ».

Il reste aussi important de séparer ce phénomène d’une absence de connexion ou d’un volume baissé sur l’appareil. Le signalement porte ici sur deux symptômes associés : un changement d’affichage non demandé et la perte du son. La disponibilité d’une mise à jour officielle ne permettra de parler de correctif que si son effet sur ce problème est établi.