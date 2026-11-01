Galaxy Fit 4 : une application révèle jusqu’à 12 tuiles et de nouveaux réglages présumés

Le Galaxy Fit 4 présumé se précise du côté du logiciel. Après les premières vues du bracelet, une analyse de son application compagnon fait apparaître une limite pouvant atteindre 12 tuiles et plusieurs options de notifications. Ces indices ont été publiés par SammyGuru le 29 octobre, puis repris par Android Authority. Samsung n’a pas encore confirmé une fiche commerciale complète.

Image d’illustration : Galaxy Fit3, la génération précédente.

Douze raccourcis à faire défiler, pas douze écrans à la fois

SammyGuru a examiné des éléments de Galaxy Fit4 Manager. Les tuiles sont les vues que l’on fait défiler pour accéder rapidement à une information ou à une fonction du bracelet. Le nombre repéré concerne celles que l’interface pourrait conserver, et non une mosaïque affichant simultanément douze contenus.

L’intérêt serait de limiter les détours entre les fonctions consultées régulièrement. À l’inverse, multiplier les tuiles ne rend pas automatiquement la navigation plus rapide : une sélection courte peut rester préférable si l’on regarde surtout l’activité et les notifications.

Les notifications pourraient mieux s’adapter au téléphone

L’application contient des références à une sélection intelligente de l’appareil sur lequel afficher les notifications, ainsi qu’à une option les montrant sur les deux appareils. Un outil pour retrouver le téléphone apparaît aussi dans l’analyse.

Les fichiers contiennent des ressources graphiques de 258 × 428 pixels. Cette définition appartient aux éléments observés dans l’application. Elle ne suffit pas à établir la résolution physique définitive de l’écran qui sera vendu.

Peut-on courir sans téléphone ? La question reste ouverte

La présence d’intitulés liés à la santé ne signifie pas que toutes ces fonctions seraient nouvelles par rapport au Fit3. Elle ne permet pas davantage de garantir leur disponibilité sur chaque marché. Un logiciel préparatoire peut contenir des options qui évoluent avant le lancement.

Pour choisir un bracelet, les informations encore absentes comptent beaucoup : le prix, l’autonomie réelle et la possibilité éventuelle d’enregistrer un trajet sans téléphone. L’analyse ne confirme pas un GPS intégré. Elle apporte des indices plus concrets sur l’interface, tout en laissant ouvertes les questions essentielles pour un achat en France.