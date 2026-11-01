WhatsApp : les groupes gagnent des statuts et des messages épinglés sans date d’expiration

Les informations utiles d’un groupe WhatsApp ne devraient plus disparaître aussi vite au milieu des discussions. Dans une annonce du 29 octobre, la messagerie présente quatre évolutions : l’épinglage permanent, le partage d’historique avec un nouvel arrivant, des statuts réservés au groupe et un filtre pour retrouver les conversations où l’on attend votre réponse.

Un message épinglé peut désormais rester en place

La nouveauté la plus simple à comprendre est l’option permettant de conserver un message épinglé sans expiration. Pour une association ou une classe, l’adresse d’un rendez-vous et les consignes durables peuvent ainsi rester repérables. Permanent ne signifie pas illimité en nombre : l’annonce concerne la durée de l’épinglage.

WhatsApp détaille aussi le partage d’un historique récent avec une personne qui a déjà rejoint le groupe. Il faut passer par son nom pour lui transmettre les messages choisis. Le service indique que cet échange reste chiffré de bout en bout.

On évite ainsi de recopier chaque instruction à la main. Il demande néanmoins de sélectionner le contenu utile : un nouveau membre qui cherche simplement un horaire n’a pas besoin de recevoir une longue série d’échanges sans rapport.

Des statuts visibles uniquement par les membres

Les groupes disposent également de leurs propres statuts, consultables par leurs membres, qui peuvent en publier et réagir. Ils disparaissent au bout de 24 heures. Une photo du point de rassemblement ou une information temporaire s’y prête mieux qu’un règlement à conserver pendant plusieurs semaines.

Il faudra donc choisir selon la durée de vie de l’information : le statut pour le moment présent, le message épinglé pour ce qu’un membre doit pouvoir retrouver plus tard.

Retrouver les groupes où l’on vous a sollicité

Le nouveau filtre rassemble les groupes non lus contenant une mention ou une réponse qui vous concerne, y compris les mentions collectives. Son intérêt est de hiérarchiser les discussions lorsqu’on appartient à plusieurs groupes très actifs.

Ces fonctions sont annoncées par WhatsApp ; leur présence doit être vérifiée dans la version installée. Si une option n’apparaît pas encore, inutile de chercher une application modifiée : privilégiez les mises à jour officielles de la messagerie.