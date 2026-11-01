Motorola Signature 27 : un premier score Geekbench apparaît avant la présentation

Le Motorola Signature 27 laisse une nouvelle trace avant sa présentation : une fiche Geekbench au nom du téléphone affiche 3 313 points en monocœur et 11 088 points en multicœur. Le résultat, déposé le 29 octobre, s’accompagne d’Android 17 et de la référence de plateforme SM8975. C’est un premier aperçu du processeur, pas encore un test du smartphone commercialisé.

Illustration Menow : smartphone générique, distinct du modèle officiel.

Une fiche consultable, avec une version de test à respecter

L’entrée publique de Geekbench porte précisément sur Geekbench 7.1.0 pour Android AArch64. Elle indique huit cœurs et 10,94 Go de mémoire rapportée par le système. Cette dernière valeur ne doit pas être transformée sans explication en capacité commerciale définitive : le chiffre visible dans un diagnostic n’est pas nécessairement celui inscrit sur la boîte.

Le détail le plus important pour lire ces scores est le numéro du logiciel. Un résultat obtenu avec une autre génération de Geekbench n’est pas une base directe de comparaison. Les nombres paraissent faciles à classer, mais ils perdent leur sens si les charges de travail ne sont pas les mêmes.

Ce résultat ne dit rien de l’autonomie ni de la photo

Une fiche de benchmark renseigne une exécution particulière. Elle ne montre ni la température après une longue partie, ni la régularité des performances lorsque le téléphone chauffe. Elle ne mesure pas davantage le traitement d’un portrait ou la consommation pendant une journée mêlant photo, navigation et messagerie.

Pour comparer deux appareils, mieux vaut attendre des essais réalisés avec la même version du logiciel et compléter ces mesures par les usages qui comptent réellement. Un bon score CPU peut intéresser le montage ou certaines tâches lourdes ; il ne suffit pas à choisir le meilleur téléphone pour ses photos.

Motorola prépare la présentation du Signature 27 le 5 novembre. Cette nouvelle trace complète les informations sur le lancement, sans remplacer les conditions françaises de vente qui devront être vérifiées séparément. Le prochain élément décisif sera de savoir si la configuration finale correspond bien à cette entrée publique.