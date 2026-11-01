Galaxy Fit 4 : les pages d’assistance en Europe donnent un nouvel indice avant l’annonce

Le prochain bracelet Samsung se rapproche d’une étape concrète : la préparation de son assistance. Des pages européennes associées à la référence SM-R391 ont été repérées le 31 octobre. Ce modèle est identifié comme le Galaxy Fit 4 par les médias qui suivent le dossier. C’est un indice de préparation commerciale, sans constituer encore une annonce de disponibilité.

Une référence apparaît dans l’assistance de Samsung

La page italienne du constructeur porte la référence SM-R391NLGAEUB et affiche SM-R391. Elle s’inscrit dans l’espace habituel d’aide de Samsung. En revanche, elle ne fournit pas à elle seule une présentation complète du bracelet, avec son tarif et sa fiche technique définitive.

Le repérage a été rapporté par HiTech24, puis détaillé par SammyGuru. Leurs relevés citent plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Nous avons pu consulter la page italienne ; la présence française reste ici attribuée à ces repérages.

Ce type d’apparition intéresse surtout les lecteurs qui attendent de savoir si le produit se prépare pour leur marché. Mais un service d’assistance peut être mis en place avant une annonce. Il ne faut donc pas transformer cette étape en calendrier de livraison ou en ouverture des commandes.

La même prudence vaut pour les caractéristiques : les rubriques génériques d’un espace d’aide ne prouvent pas que le futur bracelet possède toutes les fonctions évoquées dans les conseils Samsung.

Pour un acheteur français, trois informations manquent encore

Le prix en France, la date de disponibilité et les fonctions officiellement confirmées seront les éléments décisifs pour comparer ce modèle à un bracelet déjà commercialisé. Le repérage d’une référence européenne ne répond pas encore à ces trois questions.

Nous avions déjà évoqué les premières vidéos attribuées au Galaxy Fit 4. Les pages d’assistance apportent un indice différent : elles concernent la préparation du support régional, plutôt qu’une démonstration de fonctions.

Si vous possédez déjà un Fit 3, ce nouvel indice ne suffit donc pas à décider d’un remplacement. Il permet surtout de surveiller une annonce officielle européenne avec des questions précises, sans prendre les informations de préparation pour des engagements commerciaux.

Image : Galaxy Fit 3, génération précédente, utilisé pour illustrer la gamme. Il ne s’agit pas d’une photo du Galaxy Fit 4.