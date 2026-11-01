POCO F8 Pro : cette mise à jour vise un écran qui se fige, voici la version européenne

Un écran qui reste allumé mais ne répond plus : c’est précisément le problème visé par une mise à jour du POCO F8 Pro. La version européenne porte le numéro OS3.0.302.0.WPKEUXM. Le correctif mérite surtout l’attention des propriétaires confrontés à des blocages, davantage qu’une attente de nouvelles fonctions.

Le correctif apparaît aussi pour la branche européenne

Le journal de modifications indexé par EzBox, avec des liens vers les fichiers Xiaomi, mentionne un écran susceptible de se figer et de devenir inactif dans certains cas. La fiche classe cette version sous HyperOS 3.1, avec Android 16. Il ne s’agit donc pas d’un passage à Android 17.

L’index GSMXR date le paquet européen du 27 octobre 2026. La présence d’un fichier dans un index ne prouve pas que chaque téléphone vendu en France reçoit déjà une notification : il faut distinguer le paquet disponible du déploiement proposé à votre appareil.

EUXM et MIXM : le détail à comparer avant de s’impatienter

Le numéro complet compte. La branche européenne se termine par WPKEUXM, tandis que le paquet mondial utilise WPKMIXM. Une capture publiée par un autre utilisateur peut donc montrer une version différente sans que votre téléphone soit en retard sur sa propre branche.

Pour vérifier, ouvrez les paramètres du téléphone, puis la rubrique consacrée à l’appareil et à Xiaomi HyperOS. Comparez la référence entière affichée, puis lancez la recherche de mise à jour intégrée. Évitez de choisir un fichier uniquement parce que ses premiers chiffres ressemblent aux vôtres.

Ce que ce journal permet réellement d’attendre

Le correctif annoncé concerne des blocages dans certains cas. Le texte ne précise ni leur fréquence ni toutes les applications concernées. Menow n’a pas mesuré son efficacité sur un exemplaire touché ; il serait donc prématuré de promettre la disparition de tout gel d’écran.

Autre précision : le niveau de sécurité mentionné est celui d’août 2026, malgré l’indexation du paquet en octobre. Les deux dates décrivent des choses différentes.

Si le problème persiste après l’installation, notez la version complète, l’application ouverte et les gestes qui précèdent le blocage. Ces éléments seront plus utiles à transmettre au support qu’un simple « l’écran ne marche plus », notamment pour distinguer un incident logiciel d’un problème tactile durable.