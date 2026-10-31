Football Manager 27 est jouable gratuitement ce week-end : les conditions sur PC et Mac

Vous pouvez commencer une carrière dans Football Manager 27 sans précommander le jeu. La version d’aperçu est jouable gratuitement sur PC et Mac jusqu’au 3 novembre à 19 h, heure française. L’opération a commencé le 29 octobre et donne accès à tous les modes annoncés pour cet aperçu. Il faut en revanche distinguer cette période de découverte de l’accès payant qui suivra.

L’aperçu gratuit se récupère sur les boutiques PC et Mac

Dans son annonce française, Sports Interactive cite Steam, Epic et le Microsoft Store. L’aperçu est également proposé via Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. La mention Xbox dans cette liste ne transforme pas l’opération en essai de FM27 Console.

La FAQ officielle confirme les dates, les plateformes et l’absence d’inscription supplémentaire propre à cet aperçu. Les conditions habituelles du compte de la boutique utilisée restent applicables. Vérifiez aussi la compatibilité de votre ordinateur sur sa fiche avant de télécharger.

Après le 3 novembre, continuer demandera un droit d’accès

Après le 3 novembre à 19 h, poursuivre dans l’aperçu demandera le droit d’accès prévu : préachat éligible ou abonnement concerné. La sortie complète est annoncée pour le 10 novembre. Installer le jeu maintenant ne dispense donc pas de ce droit une fois l’offre terminée.

La carrière commencée peut être poursuivie ensuite

Les sauvegardes de la période gratuite pourront continuer dans l’aperçu payant et le jeu complet. C’est un avantage pour les joueurs qui veulent essayer sérieusement le nouveau cru : une partie entamée ce week-end n’a pas vocation à être abandonnée uniquement parce que l’accès gratuit se termine.

Avant de changer de boutique ou d’environnement, regardez les modalités de récupération de votre partie. L’annonce de continuité des sauvegardes ne doit pas devenir une promesse de transfert automatique entre toutes les plateformes et toutes les éditions.

Une soirée suffit déjà à éprouver vos habitudes de manager

Une soirée peut déjà servir à évaluer la lisibilité de l’interface, la gestion de l’effectif et la place que vous souhaitez donner aux décisions tactiques. Choisissez quelques actions familières et regardez si vous les retrouvez facilement, plutôt que de chercher à parcourir tous les menus en même temps.

Commencez avec un club dont vous connaissez suffisamment l’effectif.

Essayez les décisions que vous voulez réellement gérer vous-même.

Conservez votre sauvegarde si vous envisagez de poursuivre.

Menow rassemble aussi des repères sur la délégation et les différentes versions de FM27. En choisissant à l’avance les décisions que vous voulez garder en main, vous utiliserez l’aperçu pour répondre à une question concrète : ce nouveau cru convient-il à votre façon de gérer un club ?