Assassin’s Creed : Ubisoft confirme qu’aucun autre remake n’est actuellement en développement

Ubisoft répond à une question que le retour de Black Flag a relancée : quel Assassin’s Creed pourrait être reconstruit ensuite ? Dans son bilan du 29 octobre, l’éditeur affirme qu’aucun autre remake n’est actuellement en développement. Il reste intéressé par l’idée de revisiter ses classiques, mais ne dévoile aucun nouveau chantier de ce type.

Black Flag Resynced ne s’accompagne pas d’un prochain remake annoncé

Le bilan officiel d’automne revient sur le travail de reconstruction de Black Flag : reprendre des systèmes anciens, intégrer des éléments nouveaux et préserver ce que les joueurs apprécient. Ubisoft explique concentrer ses équipes sur les prochains chapitres de la série, dont des projets encore inconnus du public.

Sa position laisse une possibilité pour l’avenir. Elle ne donne ni titre, ni équipe, ni calendrier à suivre pour un autre remake. Pour les fans d’un ancien épisode, le souhait de le retrouver dans une nouvelle version reste donc distinct d’un projet annoncé.

La déclaration décrit l’état actuel des développements

Le mot « actuellement » compte : une entreprise peut envisager une idée sans avoir lancé sa production, puis changer ses priorités plus tard. La réponse d’Ubisoft porte sur les chantiers actifs au moment du bilan. Elle ne permet pas de fixer une année à un jeu qui n’est pas annoncé.

Remake, remaster et portage ne promettent pas le même travail

Le vocabulaire peut aussi brouiller les attentes. Un remake implique une reconstruction du jeu ; un remaster cherche généralement à moderniser une version existante ; un portage vise son fonctionnement sur un autre support. Ces termes ne suffisent pourtant pas à déterminer chaque modification : il faut lire les changements décrits par l’éditeur.

Avant d’acheter une nouvelle édition d’un ancien titre, vérifiez notamment :

Les différences de commandes, de contenu et de présentation.

La plateforme concernée et la configuration demandée.

Les conditions d’accès si vous possédez déjà une ancienne édition.

Le prochain signal utile sera l’annonce d’un projet précis

Une nouvelle version doit se juger sur ce qu’elle permet réellement de rejouer. Un nom célèbre et de meilleures images peuvent attirer, sans répondre aux mêmes attentes : retrouver les sensations d’origine ou découvrir une réinterprétation plus profonde.

Pour l’instant, Ubisoft ne fournit pas de prochain remake à placer sur une liste d’achats. Le repère à suivre sera une annonce nommant le jeu et décrivant le travail engagé, plutôt que les seuls épisodes que la communauté aimerait voir revenir.