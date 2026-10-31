Il rentre de vacances : son coffre-fort et ses cartes Pokémon ont disparu

Illustration Menow générée par IA.

Au retour de vacances, Nathan Dallimore a découvert que le coffre-fort de sa chambre avait disparu. Il y conservait notamment des cartes Pokémon expertisées, achetées plusieurs années plus tôt avec son frère jumeau. La police du Dorset a diffusé des images de cartes volées pour tenter d’en retrouver la trace.

Le coffre manquait après dix jours d’absence

Le témoignage du collectionneur britannique de 34 ans a été publié par le Telegraph, puis repris le 29 octobre par AOL. Il raconte une absence d’une dizaine de jours et une chambre en désordre à son retour. Selon son récit, le coffre était le seul objet manquant chez lui.

L’affaire ne date pas du 29 octobre. L’appel officiel de Dorset Police situe le signalement au 11 octobre, pour un cambriolage commis pendant une période comprise entre le 30 septembre et le 11 octobre. Les informations détaillées et les photographies ont été remises en circulation plus récemment.

La valeur annoncée diffère selon les sources

Le propriétaire estime ses cartes à environ 12 000 livres sterling. La police mentionne une valeur d’environ 10 000 livres pour les cartes dans son appel, ainsi que le vol d’un coffre, d’un porte-monnaie et d’argent liquide. Ces évaluations ne sont pas un prix de vente constaté. Elles décrivent les déclarations et les éléments communiqués dans le dossier.

Les numéros de certification peuvent aider à reconnaître les exemplaires

Le collectionneur avait fait expertiser les cartes et les conservait dans leurs boîtiers. Il explique que leurs numéros de certification permettraient de les identifier si elles réapparaissaient à la vente. Cela ne rend pas une récupération automatique, mais offre un repère plus précis qu’une simple liste de personnages Pokémon.

Leur valeur sentimentale compte également : les achats avaient été effectués avec son frère, bien avant le cambriolage. Le récit ne se résume donc pas à la disparition d’objets devenus chers sur le marché.

La police cherche aussi des images de caméras

Dorset Police examine plusieurs cambriolages signalés dans le secteur de West Moors et cherche à établir d’éventuels liens. Elle demande aux témoins des informations sur les cartes et sollicite les images de caméras de maison ou de véhicules. Elle n’affirme pas que tous les cambriolages cités ont été commis par les mêmes personnes.

Pour un collectionneur, le dossier souligne l’utilité d’un inventaire conservé séparément : photographies des exemplaires, références, justificatifs et numéros de certification lorsqu’ils existent. Un coffre protège un lieu de stockage ; il ne remplace pas la documentation nécessaire pour reconnaître ce qui a disparu. Ici, ce sont précisément ces détails qui peuvent distinguer une carte banale à regarder d’un exemplaire recherché par son propriétaire.