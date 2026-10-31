Epic Games offre Sorry We’re Closed : un jeu d’horreur à récupérer pour Halloween

Pour Halloween, l’Epic Games Store offre une aventure solo qui mêle malédiction, démons et décors londoniens étranges. Sorry We’re Closed est à récupérer gratuitement jusqu’au 5 novembre. Le jeu restera ensuite dans votre bibliothèque : vous pouvez donc l’ajouter maintenant sans devoir finir son histoire pendant le week-end.

Le 5 novembre ferme l’offre, pas votre accès au jeu récupéré

Epic confirme la gratuité dans son billet du 30 octobre. La date limite annoncée est le 5 novembre 2026. Pour l’heure exacte, consultez la fiche depuis votre compte : les affichages de la boutique peuvent dépendre du fuseau et de la région.

Le fonctionnement diffère d’un week-end d’essai. La FAQ officielle d’Epic précise qu’un jeu récupéré dans son programme d’offres gratuites reste dans la bibliothèque après l’expiration de l’opération. Il faut donc bien l’ajouter à son compte pendant l’offre, pas seulement visiter sa page.

Vérifiez que le cadeau arrive dans la bonne bibliothèque

Si vous possédez plusieurs comptes, vérifiez celui sur lequel vous récupérez habituellement vos jeux. Ensuite, contrôlez la présence du titre dans la bibliothèque. Vous pourrez ainsi distinguer une offre réellement obtenue d’une page simplement laissée ouverte pour plus tard.

De l’exploration à caméra fixe et des combats en vue subjective

Le jeu suit Michelle, qui cherche à briser une malédiction démoniaque. Il associe des environnements surréalistes, des ressources limitées et un mélange de points de vue : exploration à caméra fixe et phases de tir en première personne. Son « troisième œil » permet de regarder entre deux mondes et de repérer des éléments autrement cachés.

Ce mélange donne une raison de regarder les images du jeu avant de le lancer. Une ambiance rétro peut attirer sans que l’on apprécie forcément son rythme ou ses combats. À l’inverse, quelqu’un qui cherche une aventure solo étrange y trouvera une proposition différente d’un jeu d’action multijoueur à installer avec des amis.

Avant l’installation, vérifiez la fiche du jeu sur votre PC

La page de Sorry We’re Closed rassemble la description et les informations de configuration. La présence d’une boutique Epic sur plusieurs appareils ne rend pas chaque jeu compatible avec chacun d’eux : cette offre ne doit pas être présentée comme un cadeau sur toutes les consoles ou tous les smartphones.

Ajoutez le jeu avant la clôture de l’offre.

Vérifiez qu’il apparaît dans la bonne bibliothèque.

Comparez la configuration demandée à celle de votre ordinateur.

Regardez son ambiance et ses commandes avant de réserver votre soirée.

Ce samedi peut donc servir à le récupérer, à regarder son univers ou à commencer l’aventure selon votre programme. La seule urgence liée à l’offre est de l’ajouter au bon compte avant sa clôture. Le temps de découvrir l’histoire, lui, ne s’arrête pas avec la semaine de gratuité.