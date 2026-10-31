Cartes Pokémon : le FBI alerte sur le faux paiement refusé qui piège les boutiques

Illustration Menow générée par IA.

Le client approche son téléphone du terminal, le paiement semble échouer et il demande une autre façon de payer. Pour le commerçant, la scène peut paraître banale. Le FBI de Newark décrit pourtant un scénario de fraude qui vise des boutiques de cartes à collectionner : les coordonnées bancaires utilisées appartiennent à une autre personne, et les produits peuvent être revendus avant la découverte du problème.

Sept boutiques citées dans une alerte relayée le 30 octobre

Le reportage de la chaîne américaine 6abc, publié le 30 octobre, rapporte les avertissements du FBI. Les affaires concernant sept commerces du New Jersey s’échelonnent entre septembre 2025 et mars 2026. La publication de l’alerte est récente ; les sept faits ne se sont pas produits cette semaine.

Le FBI évoque des cartes et objets recherchés pour leur rareté, leur état et leur authenticité, donc faciles à proposer ensuite à des collectionneurs. Certaines boutiques ont également subi des cambriolages. Ces situations ne doivent pas être fondues en une seule méthode ni présentées comme un bilan d’incidents survenus en France.

La fraude profite du délai avant la contestation

Dans le scénario décrit, après l’échec apparent du paiement au téléphone, le client demande au vendeur de saisir manuellement des coordonnées de carte. Celles-ci sont volées ou compromises. Le décalage entre l’achat, sa contestation et la découverte de la fraude laisse le temps de faire circuler les objets.

Les enquêteurs mentionnent aussi des diversions en équipe

Le reportage cite un cas dans lequel une personne occupait le commerçant en proposant de lui vendre un lot, pendant qu’un complice s’emparait d’autres cartes. Les agents évoquent également des risques autour des événements de collection. Le point commun n’est pas une faille propre à Pokémon : c’est la présence de petits objets dont la valeur peut être élevée.

La provenance compte aussi lors d’un achat d’occasion

Pour un collectionneur français, cette histoire n’impose pas de soupçonner tout vendeur. Elle rappelle l’intérêt de garder les échanges, les références des cartes et les preuves de paiement. Une photo de carte gradée et un prix attractif ne racontent pas toute son origine.

Vérifier que les photos et la description désignent le même exemplaire.

Conserver les références et les justificatifs de la transaction.

Éviter de sortir du parcours de paiement prévu par la plateforme sous la pression du vendeur.

Les conseils du FBI aux magasins portent notamment sur les vitrines verrouillées, les moyens d’alerte et le contrôle des achats saisis manuellement. Pour le public, la leçon est plus simple : une carte de collection reste un objet traçable, et son histoire commerciale mérite autant d’attention que son état.