Xbox : cinq jeux à essayer ce week-end, mais un seul ne demande pas d’abonnement

Une soirée d’Halloween ne demande pas forcément l’achat d’un nouveau jeu. Xbox propose cinq titres à essayer pendant les Free Play Days, avec une différence à regarder avant le téléchargement : Dead by Daylight est accessible sans abonnement Game Pass payant, alors que les quatre autres demandent une formule éligible. Les dates de fin ne sont pas identiques non plus.

Dead by Daylight est accessible sans abonnement, quatre jeux demandent le Game Pass

L’annonce officielle Xbox du 29 octobre distingue les jeux suivants :

Jeu Accès annoncé Fin de la période WUCHANG: Fallen Feathers Game Pass Essential, Premium ou Ultimate 1er novembre Darkwood Game Pass Essential, Premium ou Ultimate 1er novembre Spirittea Game Pass Essential, Premium ou Ultimate 1er novembre EVERSPACE 2 Game Pass Essential, Premium ou Ultimate 1er novembre Dead by Daylight Sans ces abonnements, sur console 2 novembre

Ces dates sont celles communiquées par Xbox. L’annonce ne fournit pas un horaire français unique à appliquer à toutes les offres : vérifiez la fenêtre et l’option d’essai affichées sur la fiche du jeu avec votre compte. Une promotion sur le prix et un accès temporaire gratuit ne sont pas la même chose.

Spirittea et EVERSPACE 2 ont aussi un accès PC annoncé

Xbox précise que ces deux titres sont proposés sur console et PC dans l’opération. Cela ne permet pas d’étendre automatiquement la même combinaison de plateformes aux trois autres jeux. Pour une soirée sur ordinateur, cette mention est le premier filtre à utiliser avant de lancer le téléchargement.

Quel jeu lancer selon la soirée que vous voulez passer ?

WUCHANG vise les joueurs attirés par les combats exigeants d’un action-RPG de type soulslike. Darkwood mise sur une survie inquiétante et la préparation de son refuge. Les deux correspondent à une envie de tension, avec des rythmes et des approches différents.

Spirittea propose un changement d’ambiance autour d’un établissement de bains fréquenté par des esprits. EVERSPACE 2 part vers le tir spatial et l’aventure solo. Quant à Dead by Daylight, il constitue la porte d’entrée de cette sélection pour les personnes qui veulent tester le jeu sur console sans souscrire l’un des abonnements mentionnés.

À la fin de l’essai, le jeu ne vous appartient pas

Les Free Play Days donnent un accès temporaire. Ajouter un jeu ou l’installer pendant l’opération ne signifie pas qu’il restera jouable gratuitement après sa clôture. Si vous souhaitez poursuivre, il faudra disposer du droit d’accès nécessaire à ce moment-là.

Xbox indique que les succès et le Gamerscore gagnés restent conservés et que des offres d’achat accompagnent l’événement, avec des variations selon les titres et les régions. Avant de remplir la file de téléchargements, choisissez celui que vous aurez réellement le temps de lancer. Les dates de fin diffèrent et le téléchargement fait déjà partie du temps disponible pour l’essai.