Dark Souls 2 et 3 : ce qu’a annoncé FromSoftware après la coupure des serveurs du 30 octobre

Prévoir une coopération ou une invasion dans Dark Souls II et III demande de vérifier l’état du service après l’incident du 30 octobre. FromSoftware a annoncé le 30 octobre une suspension temporaire des serveurs sur toutes les plateformes, après la découverte d’un problème technique. Son message initial ne donnait pas d’heure de rétablissement. La campagne jouée hors ligne n’a pas le même besoin de connexion.

Les deux jeux sont cités, sur consoles comme sur PC

Le compte officiel FROMSOFTWARE PLAYER SUPPORT nomme Dark Souls II et Dark Souls III et précise que l’interruption concerne toutes les plateformes. L’annonce ne se limite donc pas aux joueurs PC.

Elle ne constitue pas non plus une suspension générale de tous les jeux du studio. Elden Ring et les autres titres ne doivent pas être ajoutés à la liste par simple association avec FromSoftware.

Les fonctions en ligne sont les premières concernées

La coopération, les invasions et les messages laissés par les autres joueurs reposent sur les services connectés. Une panne du serveur ne se répare pas en réinstallant entièrement le jeu sur sa console. Le symptôme peut apparaître au moment de la connexion alors que les fichiers locaux sont toujours utilisables.

La cause précise n’est pas publique

FromSoftware évoque un problème de serveur et annonce une nouvelle communication lorsqu’un délai de restauration sera connu. Le studio ne parle pas, dans ce message, de piratage ou de fuite de données. Attribuer d’emblée l’incident à une attaque ajouterait une explication qui n’a pas été donnée.

Les joueurs se souviennent de l’arrêt des services PC en 2022, lié à une vulnérabilité de sécurité. Cet épisode ne permet pas de déduire la durée ou la cause de la coupure actuelle : le périmètre et les informations disponibles sont différents.

Avant une session coop, regarder le dernier message du support

Le jeu hors ligne conserve un intérêt pendant une interruption des services, mais il ne remplace évidemment pas une soirée organisée autour des invocations ou du PvP. Pour ce type de session, consultez le compte du support avant de planifier le rendez-vous.

Ce point de situation rapporte l’annonce du 30 octobre, vérifiée lors de la préparation de l’article. Il ne préjuge pas de l’heure de retour des serveurs : une communication de rétablissement publiée ensuite par FromSoftware doit prendre le pas sur le constat initial.

Crédit illustration : Menow, image générée par IA.