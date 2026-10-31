DroidDeck 0.6.7 ajoute Xbox Cloud Gaming sur Android : ce qui se joue en streaming et ce qui s’installe

DroidDeck rassemble un peu plus de votre bibliothèque de jeux sur Android. Après la prise en charge des appareils XR, le projet élargit les services accessibles. La version 0.6.7, publiée le 29 octobre, ajoute Xbox Cloud Gaming et la boutique Battle.net. Deux ajouts qui ne fonctionnent pas de la même façon : les jeux Xbox concernés peuvent être diffusés à distance, tandis que l’intégration Battle.net sert à gérer des installations locales compatibles.

Xbox Cloud Gaming rejoint les fiches des jeux

Les notes officielles de DroidDeck 0.6.7 décrivent un lancement du streaming depuis la page d’un jeu ou la bibliothèque. Le lecteur Web est utilisé par défaut. Un lecteur natif optionnel, à partir d’Android 10, ajoute notamment les fonctions de génération d’images intermédiaires de DroidDeck.

Le jeu n’a donc pas besoin d’être installé sur le téléphone pour cette utilisation. En revanche, l’intégration ne fournit pas automatiquement les droits d’accès au service ou au catalogue Xbox. Compte, jeu pris en charge, offre applicable et connexion restent à vérifier.

La génération d’images intermédiaires peut rendre l’affichage plus fluide ; elle ne transforme pas un flux distant en jeu calculé localement et ne supprime pas le délai de la connexion.

Battle.net passe par le véritable client Blizzard

Pour Battle.net, DroidDeck utilise le client de Blizzard dans un environnement Proton séparé. Les jeux s’intègrent à la bibliothèque et peuvent être installés depuis la rubrique des boutiques, avec gestion de leur téléchargement.

Cela ne veut pas dire que tous les titres Windows tournent correctement sur n’importe quel smartphone. Le matériel, la mémoire et la compatibilité du jeu continuent de compter. Il faut distinguer une boutique désormais intégrée d’un catalogue entièrement validé.

Le deuxième écran peut accueillir les menus et le clavier

Sur les appareils compatibles, le clavier, le pavé tactile ou les contrôles peuvent occuper l’écran du bas. Le menu en jeu peut également y être déplacé pour laisser l’image principale sur l’écran du haut. Les appareils à un seul écran conservent leur fonctionnement habituel.

La mise en veille est revue, avec une mesure interne à relativiser

La version unifie aussi la bibliothèque des jeux possédés et installés, améliore les commandes de luminosité et de volume associées à Steam et revoit la mise en veille. L’équipe annonce seulement 2 % de batterie perdus pendant son propre test nocturne avec un jeu suspendu : c’est une mesure interne, pas une autonomie que Menow a reproduite sur tous les appareils.

Pour essayer cette version, partez du dépôt officiel et de ses instructions. Choisissez ensuite un seul jeu que vous connaissez : vous pourrez comparer le lancement, les commandes et la reprise de veille avant de réorganiser toute votre bibliothèque.