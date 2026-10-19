DroidDeck 0.5.0 : Steam sur Android s’ouvre aux Quest et aux lunettes XR

Votre bibliothèque Steam pourrait trouver un nouvel écran dans un casque Quest ou des lunettes XR. Publiée le 18 octobre, DroidDeck 0.5.0 annonce SteamVR sur les Meta Quest 3 et 3S et étend la prise en charge de plusieurs lunettes. Le projet reste expérimental : il associe des couches de compatibilité à du matériel Android précis, sans installer un SteamOS officiel ni garantir que chaque jeu fonctionne.

L’intérêt dépasse la simple interface inspirée du Steam Deck. Cette nouvelle mouture cherche à exploiter les écrans, les commandes et le suivi des mouvements d’autres appareils.

Les Quest 3 et 3S reçoivent une prise en charge de SteamVR

Les notes de version 0.5.0 annoncent le lancement de SteamVR depuis l’APK standard sur les Quest 3 et 3S. Le casque est reconnu automatiquement, avec des paramètres de pilote adaptés. L’interface de SteamVR, le suivi du casque, les contrôleurs Touch et les vibrations font partie des fonctions décrites par les développeurs.

Une prise en charge du Quest 2 apparaît également, mais elle est explicitement qualifiée d’expérimentale. Le projet ajoute par ailleurs un mode Cardboard : l’affichage est partagé entre deux vues avec correction des lentilles et suivi de la tête. Ce sont des possibilités distinctes, qui ne donnent pas le même équipement ni les mêmes contrôles.

Les développeurs citent des jeux Windows VR exécutés par l’intermédiaire de Proton. Ce constat ne remplace pas un catalogue de compatibilité testé sur chaque appareil. Pour juger l’intérêt d’un casque donné, il faut encore regarder le titre, ses besoins graphiques et les limites signalées par le projet.

Avec des lunettes XR, le téléphone peut servir de manette

La mise à jour annonce aussi des fonctions pour les VITURE Pro XR, RayNeo Air et GT, ainsi qu’un support expérimental des XREAL 1S. Selon le matériel, l’application peut adapter l’affichage des jeux aux lunettes et transformer le téléphone en contrôleur. Des réglages de fréquence, de luminosité et de mode 3D sont prévus dans l’interface.

Les lunettes dotées d’un suivi de la tête peuvent également afficher un écran virtuel dans les menus et les sessions de bureau, sans démarrer SteamVR. Cette différence compte : jouer à un titre classique sur un écran virtuel et entrer dans un jeu VR sont deux usages séparés. Le suivi disponible dépend des lunettes et de leur prise en charge.

Le GPU reste le premier filtre de compatibilité

Le projet demande Android 9 ou une version ultérieure et un GPU Adreno pris en charge. Sa documentation cite notamment les Adreno 730 et plus récents ainsi que la série 8xx ; les Adreno 6xx restent expérimentaux. Mali, Xclipse, PowerVR et Adreno 710 sont indiqués comme non pris en charge.

Le simple nom « Android » ne suffit donc pas pour savoir si un téléphone convient. L’application a aussi besoin de plusieurs gigaoctets pour son environnement, avant même l’installation des jeux. Les fichiers et composants supplémentaires peuvent rapidement dépasser l’espace initial réservé à l’APK.

La nouvelle page de stockage aide à faire de la place aux jeux

Cette version améliore les intégrations des boutiques, dont le lanceur Epic Games pour Linux exécuté via une couche de traduction. Elle ajoute également une page de gestion du stockage, utile pour retrouver les environnements inutilisés, anciens journaux et caches. Retrouver et supprimer un environnement inutilisé peut être aussi utile que lancer un nouveau périphérique : l’installation des jeux réclame vite beaucoup de place.

DroidDeck reste destiné aux utilisateurs prêts à vérifier les prérequis et à rencontrer des problèmes de compatibilité. Les développeurs précisent qu’ils ne disposent pas d’un site autonome de téléchargement : le dépôt GitHub et ses releases constituent le point de départ à conserver. Aucun résultat de fluidité sur un jeu particulier n’a été mesuré par Menow.