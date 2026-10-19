Demon’s Souls sur PC : KytyPS5 accélère les scènes les plus difficiles à émuler

À Boletaria, le souffle du dragon mettait aussi le PC à genoux. La nouvelle version de KytyPS5 s’attaque à ce gros ralentissement. La version du 18 octobre de cet émulateur PS5 expérimental améliore plusieurs scènes de Demon’s Souls sur PC, corrige des objets manquants et revoit la gestion des textures. Les gains les plus spectaculaires restent localisés : ils ne décrivent pas les performances de toute l’aventure.

Publiée ce dimanche à 7 h 33, heure de Paris, la version v20261018 vise précisément Demon’s Souls, référence PPSA01341, dans les versions 01.007.000 et 01.005.000. Cette version communautaire ne constitue pas un portage PC officiel de Demon’s Souls.

Le passage du dragon progresse plus que la moyenne du parcours

Le développeur détaille ses mesures dans les notes de cette nouvelle version. Sur une RTX 3080 Laptop dotée de 8 Go de mémoire vidéo, le passage des remparts de Boletaria 1-1 sous le souffle du dragon passe, selon ses essais, de 8–16 à 27–34 images par seconde. Le gain sur l’ensemble du trajet testé est plus modeste : la moyenne évolue de 22,7 à 25,4 images par seconde.

Le passage sous les flammes progresse donc beaucoup plus que le reste du trajet. Dans Demon’s Souls, où une esquive mal placée peut coûter cher, limiter un tel effondrement compte davantage qu’un petit gain dans une zone déjà fluide.

Le travail porte notamment sur environ 1 200 shaders de calcul, de petits programmes exécutés par la carte graphique. Une autre correction évite de mobiliser trop tôt certaines ressources, un comportement qui pénalisait particulièrement les cartes disposant d’un cache réduit. Sur une RTX 5090, le développeur rapporte aussi un passage de 52 à 58 images par seconde en mode Cinematic. Ces chiffres proviennent du projet et n’ont pas été reproduits par Menow.

La précompilation doit être relancée pour profiter des nouveaux shaders

Le lanceur propose une nouvelle précompilation des shaders au premier démarrage. Seules les parties modifiées sont reconstruites. L’auteur annonce 27 minutes sur son portable RTX 3080, avec un lancement du jeu possible après 22 minutes : cette durée dépend de la machine et ne constitue pas un délai universel.

Avant cette opération, l’émulateur conserve les shaders déjà disponibles. Les notes précisent également qu’un problème empêchant certaines précompilations d’aboutir depuis la version du 16 octobre a été corrigé. Pour un utilisateur qui suivait déjà le projet, cette étape mérite donc autant d’attention que le téléchargement du nouvel exécutable.

Les objets manquants et les sols noirs reçoivent un correctif

Les modes Low et Lowest pouvaient retirer des objets ou noircir des portions du sol, notamment dans le Nexus et aux portes de Boletaria. La mise à jour corrige ces défauts. Le réglage le plus bas peut cependant devenir légèrement moins rapide, puisqu’il ne force plus le même niveau de détail des ombres.

Autre chantier : la mémoire vidéo. Certaines cartes AMD de 16 Go pouvaient provoquer une fermeture avec le message « failed to create image ». KytyPS5 mutualise désormais des ressources de textures auparavant dupliquées et limite certains transferts inutiles. Les aperçus vidéo des destinations, parfois verts ou striés au premier affichage, reçoivent eux aussi un correctif.

Le mode Safe GPU échange des performances contre de la stabilité

Un nouveau mode Safe GPU, désactivé par défaut, cible les blocages du GPU, les réinitialisations du pilote et les écrans bleus VIDEO_TDR_FAILURE. Son coût annoncé est élevé : environ 37 % de performances en moins dans les essais du développeur. Celui-ci recommande de commencer sans l’activer, les corrections de shaders ayant déjà supprimé certains blocages sur sa configuration.

Ce mode ne traite pas les écrans bleus MEMORY_MANAGEMENT associés à la saturation de la mémoire vive. D’autres changements cherchent à réduire leur fréquence, sans les déclarer totalement éliminés. Pour ceux qui expérimentent déjà avec KytyPS5, le choix est clair : relancer d’abord la précompilation, puis vérifier les scènes qui posaient problème avant de sacrifier des performances avec Safe GPU.