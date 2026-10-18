RuneScape annule Reignited, mais maintient dix jours gratuits pour certains joueurs en décembre

Le nouveau départ promis par RuneScape Reignited n’aura pas lieu. Jagex a annulé ce projet le 15 octobre, après les réactions de sa communauté. Le studio conserve toutefois son rendez-vous du 2 décembre, avec des améliorations pour le jeu principal et un essai gratuit de dix jours soumis à conditions. Pour revenir dans RuneScape, l’invitation reste donc ouverte, mais elle ne passe plus par Reignited.

Jagex renonce au projet sans séparer sa communauté

Dans son message officiel, le directeur créatif Mod Ryan explique que Reignited ne répondait pas aux attentes et ne sera pas poursuivi. Il replace la décision dans une priorité : accueillir de nouveaux joueurs et faire revenir les anciens sans sacrifier la communauté qui joue déjà.

Le 2 décembre reste un rendez-vous pour commencer ou revenir

L’Adventure Guide et la première partie de Remastered Journey sont maintenus au 2 décembre. Jagex conserve également la perspective d’autres améliorations pour faciliter les arrivées et les retours. L’invitation prend ainsi place dans le monde existant, plutôt que dans le nouveau départ annulé.

L’essai gratuit exclut les abonnés récents et Old School RuneScape

La période annoncée va du 2 au 12 décembre 2026, avec des horaires exacts encore à préciser. Elle permet à certains personnages d’accéder aux mondes et contenus Members sans abonnement pendant ces dix jours. Les conditions visent les nouveaux personnages et les personnages existants qui n’ont pas eu d’abonnement actif depuis le 2 juin 2026.

Les personnages ayant bénéficié d’un abonnement depuis cette date ne sont pas éligibles à cet essai. Jagex ne prévoit pas de remboursement d’abonnement ou d’achat au titre de cette opération. Les mondes Members d’Old School RuneScape sont également exclus : la gratuité annoncée ne s’étend donc pas indistinctement aux différents jeux portant le nom RuneScape.

Pour les joueurs éligibles, aucun achat ni abonnement n’est requis pendant la période. L’accès au contenu Members en dehors de cette fenêtre reste soumis à l’abonnement. Avant de compter sur l’essai pour un ancien personnage, son historique d’abonnement est donc le premier élément à vérifier.

Les plugins sont annoncés plus tôt, dès le 19 octobre

Le message de Mod Ryan contient un autre rendez-vous, beaucoup plus proche : les plugins sont annoncés pour le lundi 19 octobre. Le studio prévoit de communiquer davantage de détails ce jour-là. Leur lancement ne doit donc pas être confondu avec celui des contenus maintenus pour décembre.

La feuille de route 2027 demeure également au programme. Jagex cite notamment le travail sur l’Agilité et la poursuite de ses chantiers de restauration du jeu. Ces annonces dessinent un suivi du monde actuel, plutôt que la création d’un nouveau point de départ séparé.

Pour un joueur français qui souhaite revenir avec des amis, les deux dates n’ont finalement pas la même fonction : le 19 octobre concerne une évolution du jeu, tandis que décembre peut offrir une fenêtre d’essai aux personnages qui remplissent les conditions. L’annulation de Reignited efface un projet ; elle ne supprime pas cette possibilité de retour.