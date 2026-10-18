WARDOGS veut avancer sa saison 3 après une progression devenue trop rapide

Retrouver l’équipement de fin de progression quelques jours après une remise à zéro : c’est précisément ce que la saison 2 de WARDOGS devait éviter. BULKHEAD reconnaît que l’accélération choisie n’a pas donné le résultat attendu et envisage désormais d’avancer nettement la saison 3. Le studio ne prévoit toutefois pas de nouveau reset précipité pour ce week-end. Les joueurs conservent donc, pour l’instant, la progression de la saison en cours.

Le nouveau départ a été rattrapé par l’équipement avancé

La saison 2 a commencé le 15 octobre. Deux jours plus tard, dans un message de l’équipe reproduit par Insider Gaming, BULKHEAD admet avoir fait le mauvais choix en accélérant la progression. Certains joueurs atteignent déjà des protections de niveau 4 et des chars de combat.

Le problème ne tient donc pas simplement au fait que des habitués jouent beaucoup. Une remise à zéro doit redonner de la place à la montée en équipement et aux étapes intermédiaires. Si les moyens les plus avancés reviennent très vite, cette phase se réduit et le sentiment de recommencer sur de nouvelles bases disparaît avec elle.

Sur un jeu qui mêle infanterie et véhicules, la vitesse de retour des équipements lourds influence aussi les affrontements que l’on rencontre. BULKHEAD reconnaît plusieurs déséquilibres, mais distingue ceux qu’il veut corriger de ceux sur lesquels la communauté reste partagée.

Le studio refuse de relancer un reset dans l’urgence

La réponse annoncée n’est pas une nouvelle remise à zéro immédiate. L’équipe explique qu’une telle réaction pénaliserait ceux qui apprécient leur progression actuelle. Elle préfère examiner les changements discutés et préparer une transition plus solide plutôt que recommencer le cycle dans la précipitation.

Pour quelqu’un qui hésite à jouer ce dimanche, c’est l’information la plus concrète du message : aucun nouveau wipe de ce week-end n’est annoncé. Cela reste une position communiquée par le studio à ce stade, pas une garantie de conservation définitive de tout l’équipement lors des saisons suivantes.

BULKHEAD étudie une arrivée sensiblement avancée de la troisième saison et d’une partie de son contenu. Des précisions sont promises dans un journal de développement la semaine suivante. Le message ne fixe ni jour de lancement ni liste complète des changements à venir.

WARDOGS, disponible sur PC avec une interface française, reste en accès anticipé. L’épisode rappelle ce que ce statut implique pour la progression : les règles de saison peuvent évoluer après leur confrontation aux parties réelles. Cette fois, la difficulté du studio sera de retrouver l’intérêt d’un départ commun sans rendre inutile le temps déjà investi depuis le 15 octobre.

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