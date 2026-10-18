Gran Turismo 7 : la Xiaomi Vision GT arrive avec Sugo, une 2 CV et un garage plus pratique

Une supercar Xiaomi d’un côté, une Citroën 2 CV de l’autre : Gran Turismo 7 joue encore le grand écart avec sa mise à jour 1.72. Disponible depuis le 15 octobre, elle ajoute six voitures, le circuit international de Sugo et plusieurs outils pour profiter de son garage. La nouveauté ne se résume donc pas à une vitrine électrique. Les collectionneurs comme les habitués des courses disposent de nouveaux objectifs.

La Xiaomi Vision GT côtoie cinq voitures aux caractères très différents

La Xiaomi Vision Gran Turismo rejoint Brand Central, aux côtés de la MAZDA RX-VISION GT3 EVO de 2026 et du Honda Step WGN Spada Premium Line de 2023. Le concept Xiaomi devient ainsi un véhicule à acquérir dans le jeu ; les images ou annonces de présentation ne constituent plus son seul point de contact avec les joueurs.

Trois autres arrivantes passent par le concessionnaire de voitures d’occasion : la Citroën 2 CV 6 Charleston de 1986, la Ferrari F355 Berlinetta de 1994 et la Honda Civic Si Group A version de 1987. Pour les amateurs de voitures françaises, la 2 CV donne à cette sélection un attrait bien différent de celui d’un prototype futuriste.

Leur ajout au catalogue ne veut pas dire que les six voitures sont offertes. Les notes officielles françaises de la version 1.72 précisent les concessionnaires concernés. Il faudra donc les retrouver dans ces espaces pour les ajouter à sa collection, en tenant compte de leur disponibilité dans le jeu.

Sugo accueille plusieurs épreuves dès son arrivée

Le circuit international de Sugo fait son entrée parmi les Circuits mondiaux. Il accueille une Sunday Cup européenne 400 ainsi que des épreuves Touring cars internationales 600 et 800. Les joueurs ont donc plusieurs niveaux de préparation à explorer sur ce nouveau tracé.

La mise à jour ajoute également un Trophée Vision Gran Turismo à Spa-Francorchamps, une Clubman Cup européenne 600 sur Dragon Trail — Littoral en sens inverse et une Sunday Cup sur la version courte d’Autopolis. Le programme de Spec IV présenté par Sony associe ainsi nouvelles voitures, épreuves et outils de collection.

Sugo rejoint aussi les lieux proposés dans Scapes, avec Angeles Crest Highway. Cela offre une autre façon d’exploiter le nouveau circuit : composer des images de ses voitures, sans lancer une course.

Le garage devient un meilleur endroit pour regarder ses voitures

Un visualiseur de voitures permet désormais d’examiner et de photographier les modèles dans le garage, avec différents arrière-plans. Les photos prises à cet endroit comptent aussi parmi les possibilités retenues pour le trophée « Féru de photographie ». Le changement intéresse donc aussi bien ceux qui cherchent un cadrage que ceux qui suivent les objectifs PlayStation.

L’écran Collection de voitures évolue lui aussi. À Brand Central, les fonctions « Vintage » et « Service de recherche de véhicules » apparaissent pour de nombreuses marques, dont plusieurs constructeurs français. Le service de recherche se débloque après avoir terminé le livre des menus n° 39, consacré au championnat World GT Series, et regardé la fin.

Le niveau de collectionneur passe à 90 avec de nouveaux objectifs

Le plafond du niveau de collectionneur passe à 90. Trois menus supplémentaires sont consacrés aux véhicules électriques hautes performances, aux GT-R préparées et aux championnes du Mans, avec des seuils respectifs de niveau 70, 80 et 90. Ces objectifs donnent une nouvelle utilité aux collections avancées.

Un menu saisonnier demande également de rassembler différentes voitures au fil des saisons pour débloquer des récompenses. Comme le service de recherche, il suppose d’avoir terminé le livre n° 39 et regardé la fin. Si l’une de ces fonctions reste absente de votre partie, la progression dans le Café est donc un point à vérifier.

Certains réglages de conduite et de volants changent aussi

Polyphony Digital ajuste les paramètres de suspension et de différentiel des voitures Gr.1, Gr.2, Gr.3 et Gr.4. Le poids maximal du lest et son positionnement peuvent également être restreints afin de maintenir un équilibre cohérent. Ces évolutions prolongent le travail sur les sensations que nous avions détaillé avec la mise à jour 1.71 de Gran Turismo 7.

Côté matériel, le MOZA R5S Pro reçoit une prise en charge native. Le retour de force des THRUSTMASTER T598 et Logitech RS50 System est ajusté. Pour une soirée de reprise, le programme peut donc commencer avant même l’achat d’une voiture : retrouver ses repères sur une auto connue, puis découvrir Sugo et les nouveaux outils du garage.