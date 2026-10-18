Beast of Reincarnation vise un patch le 19 octobre : ce qui change pour le suivi du jeu

Le prochain patch de Beast of Reincarnation doit marquer la fin de sa phase de mises à jour majeures régulières. Game Freak et Fictions visent le 19 octobre, avec une date encore provisoire. Cette décision figure déjà dans les notes PC du 9 octobre, avant sa reprise dans plusieurs articles le 16. Pour les joueurs, le changement concerne surtout la fréquence du suivi : les développeurs gardent la possibilité de traiter des problèmes importants ensuite.

Game Freak garde la possibilité de corriger de gros problèmes

Dans leurs notes officielles publiées sur Steam, les deux sociétés décrivent la fin de la phase en cours de grandes mises à jour après lancement. Elles indiquent aussi vouloir répondre aux préoccupations majeures restantes dans le patch suivant ou lors d’une intervention ultérieure. Le message ne présente donc pas le 19 octobre comme une date après laquelle toute correction deviendrait impossible.

Cette nuance change la lecture de l’annonce. On peut s’attendre à un espacement des interventions, sans transformer le jeu en service fermé ou promettre, à l’inverse, un calendrier régulier prolongé. Aucun contenu précis n’est encore garanti pour le patch envisagé le 19.

Sur PC, la version 1.1.01 modifie déjà le rythme de l’aventure

La mise à jour du 9 octobre ajoute un réglage du champ de vision et une option permettant d’avancer plus vite vers la capitale après une étape intermédiaire de l’histoire. Elle corrige aussi plusieurs problèmes liés au passage rapide des scènes, aux sous-titres ou au comportement de la caméra. Ces changements appartiennent à la version déjà publiée ; il ne faut pas les attendre comme des nouveautés du prochain patch.

L’option de raccourci possède une contrepartie pour les amateurs de succès : sauter les zones concernées pendant une première partie empêche d’y obtenir les succès associés au cours de cette traversée. Les notes précisent qu’ils restent accessibles en New Game+ en choisissant l’itinéraire correspondant. Accélérer le récit et compléter tous les objectifs ne conduisent donc pas nécessairement au même choix.

Les problèmes restants peuvent toujours être signalés

Le formulaire de support de Fictions reste le canal indiqué pour remonter un blocage ou partager un retour. Mieux vaut y préciser sa plateforme et sa version : le numéro PC 1.1.01 ne doit pas être appliqué automatiquement aux éditions consoles.

Beast of Reincarnation dispose notamment d’une version PC avec prise en charge du français. Pour préparer la prochaine session, la vérification utile consiste à installer la dernière version proposée sur sa plateforme, puis à consulter les notes du prochain patch lorsqu’il sera effectivement disponible. Le 19 reste un objectif annoncé, pas un téléchargement déjà garanti.