Pokémon TCG Pocket va espacer ses extensions : deux semaines de plus pour compléter vos collections

À peine le temps de compléter une extension qu’une autre arrive : Pokémon TCG Pocket veut desserrer ce rythme. L’équipe du jeu mobile annonce des sorties espacées d’environ six semaines au lieu de quatre avec sa prochaine série, attendue à partir de la fin octobre. Des missions, des récompenses et de nouveaux outils de construction de decks doivent accompagner ce changement. Pour les joueurs qui collectionnent sans multiplier les achats, c’est surtout un délai supplémentaire avant l’arrivée du prochain lot de cartes.

Une extension aura davantage de temps pour exister

Le changement de calendrier figure dans la lettre de l’équipe d’exploitation, dont les mesures ont été détaillées le 16 octobre par Insider Gaming et PTCG News. L’intervalle prévu entre les extensions passe d’environ un mois à six semaines. Ce sont donc deux semaines de plus pour ouvrir des boosters, rechercher les cartes manquantes et apprendre à jouer les nouveaux ensembles.

La différence ne se mesure pas seulement au nombre de cartes récupérées. Une extension influence aussi les decks que l’on rencontre en combat et les choix de construction. Lorsqu’un nouveau lot arrive rapidement, un joueur occasionnel peut encore assembler son équipe tandis que les habitués expérimentent déjà les suivantes. Allonger la période laisse davantage de place à cette appropriation, sans promettre à chacun de terminer sa collection.

L’équipe prévoit en parallèle davantage d’événements et de missions. Le programme ne consiste donc pas à laisser six semaines vides entre deux nouveautés. Il déplace une partie de l’activité vers les cartes déjà disponibles, les objectifs de collection et les combats.

Les decks de location pourront servir sans limite d’utilisation

Pour ceux qui préfèrent jouer plutôt que classer les cartes, l’évolution la plus intéressante concerne les decks de location. Le programme annoncé prévoit leur disponibilité dès la sortie d’une extension, des utilisations illimitées et la possibilité de les employer dans les combats contre d’autres joueurs.

Ce dispositif peut rendre les premières parties moins dépendantes des cartes obtenues dans les boosters. Il permettra de prendre en main une composition prévue par le jeu avant d’avoir réuni tous ses éléments. Les détails annoncés ne transforment toutefois pas ces cartes prêtées en cartes définitivement possédées : la location et la collection conservent deux rôles différents.

Autre outil prévu, les decks communautaires permettront de consulter des compositions de joueurs, notamment celles de ses amis, puis de les reproduire avec les cartes de sa propre collection. Copier une liste ne suffira donc pas à faire apparaître les exemplaires manquants. L’intérêt se trouve dans la découverte de compositions et dans la possibilité d’identifier plus facilement ce qu’il reste à obtenir pour les jouer.

Les missions prendront une place plus importante dans la collection

Le programme prévoit des cartes immersives obtenues en accomplissant des missions liées à la collection. Elles s’ajouteront aux cartes immersives présentes dans les boosters de la nouvelle série. Un paquet spécial First Partners, consacré aux partenaires Pokémon des neuf régions, utilisera par ailleurs une endurance distincte qui se récupère chaque semaine.

Des missions de cartes promotionnelles à une étoile sont également prévues sur trois semaines, avec des illustrations réunies autour d’un même thème. Pour suivre cette activité, les joueurs devront donc regarder les objectifs proposés, au-delà du seul compte à rebours de leurs boosters habituels. Les animations communautaires ont déjà montré l’importance de ces rendez-vous, comme lors de la Semaine Communauté de Pokémon TCG Pocket.

Des échanges plus lisibles, avec un calendrier encore à préciser

Les échanges doivent aussi mieux afficher les cartes absentes du registre du partenaire, tandis que le partage prendra en compte sa liste de souhaits. Ces indications visent un problème très concret : savoir ce qui lui manque avant de proposer une carte. Des événements de combat avec des restrictions de cartes compléteront les nouveautés annoncées.

Ces évolutions accompagnent la série suivante, attendue en fin octobre, et restent en développement. Leurs détails et leurs dates peuvent encore bouger. Le signal le plus utile pour préparer sa collection est néanmoins déjà posé : le prochain cycle doit laisser davantage de temps entre deux extensions, tout en donnant d’autres raisons de revenir dans l’application.